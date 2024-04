Stana Alexandra összeállt Nádas Györggyel!

Elég abszurdnak hangzik, pedig igaz: Nádas György a parkett ördöge! Stana Alexandra esetében pontosan tudtuk, hogy tökéletes a mozgása, ám most az előadóművészről is kiderült mindez, amikor a Csináljuk a fesztivált! színpadán Komár László Táncoló fekete lakkcipők című dalát adta elő. A siker nem is maradt el.

Stana Alexandra szerint Nádas György csacsacsában kifejezetten tehetséges - Fotó: archív

– Egy kicsit táncoltam is, a közönség pedig nagyon szerette. Úgy éreztem, kár lenne ezt elengedni – árulta el a művész, aki nem tagadja, hogy van egy pici múltja, ami ezt a mozgásformát illeti. – Az esztergomi ferences gimnáziumból jártunk Budapestre a srácokkal egy úgynevezett bikabusszal a lányiskolába táncolni. Brúnó bácsi tanított minket, és az angol keringőt bízta rám, azzal is vizsgáztam. A vizsgámon a partnerem egy nagyszerű színésznő, Bede-Fazekas Annamária volt – emlékezett.

Stana Alexandra hamar megtalálta a közös hangot Nádassal

Most, a nagy nekibuzdulásban partnert is keresett maga mellé, és hamar meg is találta annak a Stana Alexandrának a személyében, aki a Dancing with the Stars-ban már számtalanszor bizonyította kivételes tudását.

– Láttam egy műsorban, és tetszett, amilyen türelmes, mégis vagány, így felkerestem. Színpadi mozgásban szerintem Alexandra a legjobb, már néhány órán túl is vagyunk – árulta el Gyuri.

– Úgy érkezett hozzám Gyuri, hogy azt állította: nem táncol jól.

Azt mondtam, hogy ezt nem hiszem el, és igazam lett. Sokkal ügyesebb, mint gondolja, a csacsacsa már nagyon jól megy neki, legközelebb valamelyik standard tánc következhet

– mondta a táncművész.

A standard táncok még csak most jönnek majd - Fotó: archív

Nádas boldogan követi Alexandra tanácsait; most, hogy lefogyott, egészen könnyedén mozog. Pedig volt ő 115 kilós is, akkor mindenféle mozgástól félt.

– Az utolsó csepp az volt, hogy mentem lefelé a lépcsőn, és reccsent egyet a bal térdem. Aztán már alig tudtam járni, de nem akartam térdprotézist! Tudtam, hogy le kell fogynom. Rátaláltam egy mediterrán és trópusi gyógynövényekből készült kivonatra, aminek a segítségével koplalás nélkül sikerült leadnom mára már 30 kilót. A benne lévő vadon termő bogyó az emésztés beindításával kezdte a szervezetem nagytakarítását. Egy indiai növény hatására sokkal kevesebb édes és sós ételt kívánok. Az édességeket sem habzsolom már, amit eszem, az pedig nem rakódik le – magyarázta az előadó.