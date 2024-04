Kiszivárgott a titok: ezt teszik Sarolta hercegnővel az osztálytársai

Sarolta hercegnő bizony mindenki kedvence. Kétségtelenül ő a királyi család legtüneményesebb és leggyönyörűbb tagja, kedvességével és bájosságával pedig az egész világot az ujjai köré csavarta. Szakasztott mása a néhai Erzsébet királynőnek, és reméljük, ő is olyan sikeres lesz az életében, mint a dédnagymama. Most azonban furcsa hír szivárgott ki. Kiderült ugyanis, mit tesznek vele az osztálytársai az iskolában.

Sarolta hercegnő hihetetlenül gyönyörű kislány

Sarolta hercegnő milliók kedvence. Emlékszünk arra, amikor kisbabaként bemutatták a világnak, és emlékszünk, milyen tündéri kisbaba volt. Emlékszünk arra, hogy milyen mókás és virgonc kislány volt, a tüneményes hisztijeiért, az anyjával való civódásaiért pedig teljesen odáig voltunk. Sarolta immáron nyolcéves, és egyre jobban megmutatkoznak nőies arcvonásai. A tüneményes kis pocokarc a múlté: immáron egy komoly, sugárzó szépségű ifjú hölgy lett. Most azonban megdöbbentő dolog szivárgott ki.

Azt eddig is lehetett sejteni, hogy a családnak vannak belső beceneveik, amiket a nyilvánosság előtt nem használnak. Egy bennfentes elárulta, hogy Saroltát nagyon szeretik az osztálytársai, és a Lottie Wales becenéven szokták nevezni. Azt eddig is lehetett sejteni, hogy a kislány beceneve a Lottie. Egyszer egy influencer arról számolt be, hogy összefutott Katalin hercegnével, aki idősebb fiával elegyedett beszélgetésbe. A hercegné megkérdezte tőle, hogy hány éves, mire a fiú azt felelte, négy. Erre Katalin azt mondta, hogy "ugyanannyi, mint az én Lottie-m".

Az osztálytársai tehát a családban használt becenevet vehették át, a Wales nevet pedig mókásan azért tehették hozzá, hogy tisztelettel adózzanak a szüleik iránt, akik Wales hercegei - írja a Mirror.