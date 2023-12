Könnybe lábadtak a szemek attól, amit György, Lajos és Sarolta hercegnő csinált

Katalin hercegné mindig is szívén viselte a rászorulók sorsát, és ezt most, az ünnepi időszakban sincs másként. Most gyermekeivel, György és Lajos herceggel, illetve Sarolta hercegnővel együtt mentek el ajándékokat és ruhákat válogatni adományozás céljából. A Kensington-palota videójából ráadásul az is kiderült, ahogy Katalin figyelmezteti a csemetéit: vannak olyan velük egykorú gyerekek, akik csak ilyen ajándékokat kapnak.

A három gyermek rászorulóknak választott ajándékokat Fotó: AFP

Szeretnénk, ha megpróbálnátok kiválasztani néhány ajándékot veletek hasonló korban lévő gyerekek számára. Olyan válasszatok, amivel ti is játszanátok

- kéri Katalin gyermekeitől, akik azonnal akcióba lendültek. A videón jól látszik, ahogy a testvérek nagyon élvezik a feladatot.

Ez egy hálás feladat, tudod, hogy másoknak segítesz vele

- mondja később a hercegné legidősebb fiának, György hercegnek.

A királyi csemeték főleg anyaotthonoknak, rászoruló kisgyermekes családoknak válogattak, ahová az adományok Katalin jótékonysági szervezetén keresztül jutnak majd el.

A tapasztalatainkat, a kapcsolatainkat, és az, hogy mi vesz később körül bennünket, nagyban meghatározza azt, hogy mit hozunk magunkkal gyermekkorunkból. Támogatni a családokat, otthonokat, akik rászorulókon segítenek a nehéz időkben, komoly változást hozhat

- nyilatkozta korábban még férje, Vilmos oldalán Katalin hercegné - írta a Metro.