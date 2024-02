Ettől elolvadsz: szívmelengető, ahogy Sarolta hercegnő az öccséről gondoskodik

Hiába királyi gyermekek, elsősorban mégiscsak testvérek. Erre utal Sarolta hercegnő azon ártatlan, mégis sokatmondó, aranyos tette is, amikor nagypapájuk, III. Károly koronázása előtt a Westminsteri apátságban Lajos herceg kezét fogva érkezett az ünnepségre. A 8 éves hercegnő mint egy igazi nővér gondoskodott 5 éves öccséről.

Saroltát imádják a britek. Fotó: AFP

A testvérek pillanatát akkor kapták lencsevégre, amikor ők szüleiket követve igyekeztek a helyükre ülni a ceremónia előtt. És, hogy miért érezte úgy Sarolta, hogy meg kell védenie Lajost? Azért, mert az ifjú herceg volt a nagy tömegben a legfiatalabb, azok között, akik részt vettek az eseményen - írja Mirror.

A hercegnő egyébként mindig is odafigyelt testvéreire és ha a szükség úgy igényelte, akkor épp aggodalom helyett leteremtette őket, viselkedjenek. Néha még akkor is, amikor például öccse viselkedése anyját, Katalin hercegnét nem zavarja. Így volt ez még II. Erzsébet jubileumi ünnepségén is 2022-ben, amikor hiába érezte úgy Sarolta, hogy jót tesz azzal, hogy nyilvánosan rászól Lajosra, végül ő lett az, aki kikapott.

Sarolta ennek ellenére is nagy népszerűségnek örvend Angliában, úgy vélik, ő lesz majd György trónrakerülése esetén a testvére mögött meghúzódó erő, továbbá abban is egyetért a nép, hogy a fiatal hercegnő már most az elegancia és a szabálykövetés jelképe.