Sarolta hercegnő máris kész nő: hihetetlenül éretten cselekedett

A brit királyi család egyik legnépszerűbb tagja vitathatatlanul a kis Sarolta hercegnő. Vilmos herceg és Katalin hercegné nyolcéves kislánya újra olyat tett, amivel még jobban belopta magát az emberek szívébe.

Csibész fivérei mellett Sarolta a megtestesült elegancia és szabálykövetés, s most jószívéről is tanúbizonyságot tett (Fotó: MTI)

Sarolta a kedvenc

A brit királyi család nyilvános megjelenések tucatjain vesz részt az évben, amik egy részéről a gyermekek sem maradhatnak távol. Vilmos és Katalin gyermekei sokszor csaltak már mosolyt az arcokra. György után a kis Lajost is grimaszherceggé „koronázta” a közvélemény, míg lánytestvérük, Sarolta már most maga a megtestesült elegancia és szabálykövetés. A II. Erzsébet királynőre megszólalásig hasonlító leányzó egy-egy pisszenéssel, szóval rendre tudja parancsolni virgonc testvéreit. S úgy fest, kapcsolata a másodunokatestvéreivel is kiváló.

A napokban villámsebességgel terjedt a TikTok-on egy cuki videó, amin a királyi család néhány tagjai, főleg a kisebbek szerepelnek egy karácsonyi rendezvényen. Csaknem hatmillióan látták már a videórészletet, azt találgatva, Sarolta mit súghatott unokatestvérének, a kilencéves Mia Tindallnak, aki Vilmos és Harry anyai ágról származó unokatestvérének, Zara Tindallnak a kislánya.

Átengedte a csokrot

A szájról olvasás mesterei elárulták a megfejtést. A rajongók között vonulva a család számos plüsst és virágcsokrot kapott. Az egyik lelkes nézelődő Saroltának szeretett volna nyújtani egy csoda szép virágköteget, ám köztük lépkedett kissé bátortalanul a kis Mia is. Sarolta egy fejbiccentés kíséretében azt súgta neki: nyugodtan vegye át ő a csokrot! A Tindall-lány pedig a boldogságtól elpirulva tett eleget a kérésének.

A kommentszekcióban nem győzték elismerni a kis Sarolta nagylelkű viselkedését, s többen kihangsúlyozták, hogy igazán jó kezekben lesz majd a monarchia, ha Vilmos herceg egyik gyermekének fejére kerül majd a korona.