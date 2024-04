Rómában, szerelmével az oldalán jelentette be Csuti az örömhírt: sikerült, összejött

Egy egész ország döbbent meg azon a napon, amikor Csuti és Kulcsár Edina bejelentették, hogy kapcsolatuk véget ért. Korábban úgy tűnt, hogy náluk szerelmesebb házaspár nem is létezhet a világon: az egyik pillanatban még a családi idillükről számoltak be a kameráknak, a másik pillanatban pedig azt állították, hogy már régóta nincs jó viszony közöttük, és hogy emiatt a válás mellett döntöttek. Egy héttel a válás bejelentése után Kulcsár Edina elmondta, hogy szerelmes G.w.M-be hamarosan pedig érkezett kislányuk, Amara. Sokan ekkor aggódni kezdtek Csuti miatt, hogy mi lesz így vele, szerencsére azonban nem olyan fából faragták, hogy csak úgy elvesszen. Ismét nagyon boldog, új szerelme pedig minden álmát valóra váltja.

Csuti és Bianka nagyon boldogok együtt / Fotó: Markovics Gábor

Csuti szerelme, Bianka mindössze 26 éves, de nagyon boldoggá teszi a social gurut. Csak úgy lesi minden kívánságát: nemrég egy csodás születésnapi bulit szervezett meg neki, ezután együtt mentek el Dubaiba. Most Európa talán leggyönyörűbb városát, Rómát látogatták meg. Eddig több olyan pontról bejelentkeztek már, ahová a fiatal, divattal sokat törődő lányok el szoktak látogatni (Trevi-kút, Spanyol lépcső). Most pedig Csuti számára is kijutott az élvezet: elmentek egy Roma-SS Lazio derbire, Csuti pedig nagyon boldog volt, ugyanis szeretett csapata, a Roma győzött 1:0-ra.