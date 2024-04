Kora reggel érkezett a bejelentés: elhagyja az országot Csuti és szerelme

Ha egy bizonyos ezen a világon, akkor az az, hogy Csuti nagyon tud szeretni. Kulcsár Edinát is a tenyerén hordozta, és a külvilágnak azt a képet mutatták, hogy kapcsolatukkal minden rendben. Éppen ezért az egész országot megdöbbentették, amikor bejelentették, hogy válnak. Ekkor az ország Csuti miatt aggódott, hogy vajon mi lesz vele, és hogy fogjuk-e még őt látni valaha a médiában. Szerencsére azonban Csuti kemény volt és erősebben jött ki a válásból. Most ismét rátalált a szerelem, Biussal pedig már szép ideje együtt vannak. 26 éves szerelme nemrég meglepetés születésnapi bulit szervezett neki, majd együtt elmentek mulatni Dubaiba. Most ismét repülőre ültek, hogy elutazzanak. Ezúttal az úti cél Róma, az örök város. Mindenki nagyon kíváncsian várja, hogy mi fog történni velük a világ egyik legromantikusabb városában.

Közösen utazik el Csuti és Bius / Fotó: Instagram