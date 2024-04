Házasság első látásra: Petra nem tudja kitörölni a lelkéből, hogy régen kövér volt

Petra a minap követői tanácsára olyan stílusú ruhákat öltött magára, amilyeneket egyáltalán nem szokott hordani. A rajongók odáig voltak a változástól, a csinos influencer pedig üzent is nekik!

Dávid Petra sok kedvességet kap a követőitől (Fotó: TV2)

Petra viszonozni szeretné

A Házasság első látásra sztárja lapunknak arról nyilatkozott, hogy számára rendkívül fontos követői véleménye és támogatása, mert nagyon sok kedvességet kap tőlük, ezért egy gesztust tett nekik:

„Mindenhol arról írnak, hogy mennyivel szebb vagyok smink nélkül, nem is kéne festenem magam, mert a természetesség sokkal jobban áll nekem, kevesebb sminket is használok egy ideje. Ennek apropóján szerettem volna olyan ruhákat is kipróbálni és megmutatni, amik merőben mások, mint az én stílusom. Én alapvetően a nőies öltözéket szeretem, az estélyi ruhákat, de azokat nyilván csak nagyon kevés helyen és alkalommal lehet felvenni. Kedvelem a színes, extravagáns darabokat, szerintem sima fekete pólóm nincs is.”

Petra számára a kinézeten kívül a praktikusság áll még első helyen, ha ruháról van szó és bár elcsábult egy-két darabra, bevallotta, hogy ő teljesen másképp ítéli meg saját magát:

Nekem még mindig nagy a hasam, ezt ma is így gondolom.

Muszáj odanézni

Dávid Petra a Borsnak adott interjújában elmesélte, hogy a rosszindulatú kommenteken csak mosolyogni szokott.

„Szerencsére a saját oldalamon szinte csak támogatást kapok, a romboló kritikák más közösségi oldalakon szoktak előjönni. Egy kicsit olyan ez, mint egy közlekedési baleset: tudod, hogy nem kellene odanézni, de mégis vetsz rá egy pillantást, ugyanígy vagyok én is a negatív kommentekkel.”

Petra elárulta, hogy a műsor indulásakor előfordult, hogy kamu profilokat csináltak és onnan szóltak be neki, de ez már lecsengett.