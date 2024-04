Házasság első látásra: újabb balhé tört ki Petra és Andris között

Dávid Petra visszaszólt a rosszakaróinak

Nos, azt már a nézők is tudják, hogy a csinos személyi edző egy lemezlovashoz ment hozzá, és azt is kijelenthetjük, hogy a házasságuk nem indult túl fényesen. A gondok már ott kezdődtek, hogy Petra férje egy szőke hajú lányt várt az oltárnál, és a helyzeten az sem javított, hogy nagyon nehezen találták meg a közös nevezőt. Ezáltal az egyik legmegosztóbbak lettek a műsorban, és bőségesen jutott nekik a negatív kommentekből is.

– 50 éves vagyok és férfi. Ilyen kommenteket kapok általában. Ezek engem végtelenül szórakoztatnak, jókat nevetek rajtuk, de szerintem ez azért van, mert az elmúlt 8-9 évben sikerült megedződnöm. Persze ez idő alatt voltak olyan beszólások, megjegyzések, amik nekem is rosszul estek. Ilyen volt például, mikor valaki azt mondta, hogy én életem végéig egyedül leszek, és hogy olyan vékony vagyok, hogy sosem lehet gyermekem. Ezek érthető módon megérintettek, de most már tudom az ilyen jellegű megnyilvánulásokat is a helyükön kezelni. Ja, és hozzátenném azt is, hogy ezek a negatív hozzászólások körülbelül 1-2 %-a az összesnek, nagyrészt most már kedves és támogató kommenteket kapok – mesélte korábban a Ripostnak Petra.