Next Top Model Hungary: Bikinis fotóval jelentette be, babát vár

Acente Vanessa egy fürdőruhás, nyaraláson készült fotóval jelentette be az Instagram-oldalán, hogy gyereket vár. A Next Top Model Hungary című műsor zsűritagja, most magyar divatmodellként kutatja az új tehetségeket.

Fotó: Pixabay

A fotója mellé nemes egyszerűséggel a következőket írta a gyönyörű tévés: "Valami itt már jó ideje sül a sütőben."

Ezzel utalt rá, hogy már jó néhány hónapja teherbe esett, ezidáig pedig hétpecsétes titokként vigyázott, ne derüljön ki a nagy hír. Acente Vanessa fotóját itt tudjátok megtekinteni: