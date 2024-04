Örömhír: 43 évesen bekopogtatott a gólya sokak kedvenc énekesnőjéhez

Örömhírt jelentett be a 43 éves Ashanti és a 49 éves Nelly. A 90'-es és 2000-es évek zenei sztárjai, akik először 2003-ban alkottak egy párt, majd nemrég újra összejöttek, bejelentették, hogy most esküvőre készülődnek, sőt! Úton van első közös gyermekük is. Mindezt Ashanti Instagram-oldalán keresztül egy videó kíséretében, amelyen az a felirat látható: "Baby, baby, baby, baby..."

Ashanti első gyermekét várja. Fotó: Unsplash.com

A felvételen az látható, ahogy a szupersztár épp fellépéshez készülődik, miközben az anyja azt kérdezi tőle, mennyi idő van még hátra. Erre az énekesnő elhúzza az öltöző függönyét, majd egy terhességi tesztet tartva kilép onnan és közli, nagyjából 9 hónap.

Ez az új éve az életemben tele van szerelemmel, szeretettel, reménnyel és várakozással.

- nyilatkozta Ashanti, aki már régóta várt arra, hogy édesanya lehessen.

Menyasszonyával ellentétben Nelly-nek azonban új jövevénye immáron az 5. gyermeke lesz. Két sajátja, Chanelle és Cornell Jr. után ugyanis testvére két gyermekét, Shawnt és Syndey-t is adoptálta, miután ő 2005-ben leukémiában elhunyt.

Rajongóikat azonban ez nem érdekli, rendkívül örülnek a gólyahírnek, miután a sztárpárt korábbi szakításuk ellenére nagyon szerették együttlátni mindig is - írja a TheSun.

Nelly és Ashanti. Te jó ég! 20 évet vártam rá.

- írta boldogan egy rajongó.

Annyira örülök neked Ashanti! Mindig, amikor igaz szerelmet látok, az boldoggá tesz.

- közölte más követője is.