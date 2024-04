„Nem a pénzt választom, hanem az életet” - Jákob Zoltán évente 680 milliót is költene magára a hosszabb élet reményében

Hiába a nagy vagyon és a pénz, Jákob Zoltán tragédiaként élte meg az öregedést. Épp ezért Magyarország egyik leggazdagabb embere annyira titkolta a korát, hogy egy időben még azt is elintézte, hogy a Wikipédián ne legyen ott a születési éve. Mára azonban elfogadta a tényt, mivel tesz ellene. Az 55. életévét taposó üzletember nem szégyelli azt, hány éves valójában.

Zoltán nem küzd kapuzárási pánikkal. Fotó: Szabolcs László

A műkörömmágnás a Mokka reggeli adásának vendégeként kiemelte: egy valami, mégis zavarja, amikor az öregedésről van szó. Mégpedig az, ha közlik vele, milyen szépen öregszik. Mindezt csupán azért, mert nem hanyagolja el magát, mint sok idősödő ember. Egy dologtól fél csak, hogy nem kell majd senkinek idővel, így lépett: Svácjba utazott, ahol 20 kémcsővel vettek tőle egyszerre vért, majd egy teljes radiológiai vizsgálat után még genetika és epigenetikai teszteken is részt vett.

Összefogtam a genetikával, a mesterséges intelligenciával és a svájci tudománnyal. Elutaztam Svájcba egy élethosszabbító programra.

- ismerte el hozzátéve, hogy a program célja , hogy megnézzék milyen betegségekre hajlamos, milyen kockázati tényezők állhatnak fent majd nála a kor előerahaladtával. Igazából arra kell figyelnie, mik azok, amik megrövidíthetik az életét.

Ez csak egy hajlam de nem jelenti azt, hogy ebbe bele fogok halni.

- közölte, miután példaként azt mondta, hogy a tesztek alapján a szívroham kockázata nála a legnagyobb.

A Nagy Ő azt is bevallotta, hogy ha úgy alakulna 680 millió forintot is áldozna évente arra, hogy hosszabban tudjon élni, mint ahogy azt egy amerikai milliárdos is teszi. Kiemelte, vagyonát 50 milliárd forintra becslik, úgyhogy megtegetné, ha akarná.

Nem a pénzt választom, hanem az életet.

- jelentette ki határozottan.