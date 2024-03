Jákob Zoltán segített Erikának - „Ott volt bennem a sérülés…”

Hazánkban is rengeteg nő esik áldozatul családon belüli erőszaknak úgy, hogy fizikálisan nem szenved el erőszakot a házasságában vagy a párkapcsolatában. A verbális elnyomás és a szóbeli bántalmazás pedig éppen úgy tud fájni és nyomot hagyni a lelken, mint egy pofon az arcon. Jó példa erre Erika, akit Jákob Zoltán szépítő csapata vett a szárnyai alá néhány hete. A Szépség Guru YouTube-csatorna második videójában megismert családanya segítségért fordult a milliárdos üzletemberhez, aki azonnal tudta, rengeteget tehet azért, hogy a rákkutatással foglalkozó kétgyermekes anya visszakapja azt, amit a házassága alatt elveszített, vagyis önmagát. A Bors megkereste Erikát, aki örömmel mesélt arról az útról, amit a megromlott házasságától, a mai napig bejárt.

Jákob Zoltán és a Szépség Guru csapata ismét segített (Fotó: Szépség Guru)

„Öt évig lehet erővel bírni, aztán beüt a krach”

– Egy nő életében nagy változás, amikor családot alapít és megérkezik az első, majd a második gyermek. Előtte jó esetben tanul, majd munkába áll, de miután szül, otthon marad, és jó esetben van segítsége, de általában inkább nincs, vagy nem elég.

Neveli a gyermekét, vagy gyermekeit és közben viszi a háztartást és közben senki sem kérdezi meg, hogy bírja-e szusszal, erővel.

Később eljön az ideje, hogy visszatérjen a munkához és közben próbál megfelelni az elvárásnak, hogy egy személyben legyen anya, feleség és dolgozó nő. Mindeközben elkezdi elveszíteni önmagát, hiszen ha valakire, akkor saját magára már biztosan nem marad ideje. Ha nincs olyan társa, tisztelet a kivételnek, aki az otthoni teendőkből és a gyermeknevelésből kiveszi a részét, akkor elindul a lejtmenet. Saját tapasztalatból mondom, hogy ezt úgy öt évig lehet erővel bírni, aztán beüt a krach – mesélte lapunknak saját tapasztalatait Erika, aki ki meri mondani, ő bizony egyedül maradt, sőt a férje inkább vált az ellenségévé, mintsem támogató társsá.

Erika hosszú utat járt be, mire megérett benne a gondolat, hogy segítséget kérjen Jákob Zoltán csapatától (Fotó: Szépség Guru)

„Kilépni egy ilyen kapcsolatból, nagyon nehéz”

– Eljött az életünkben az a pont, amikor nem csak lélekben és testben, de anyagilag is magamra maradtam. Közben kényszerűségből folyamatosan tovább képeztem magam, miközben a férjemtől teljesen eltávolodtam, és rájöttem, hogy a gyermekeimtől nem szeretnék. A legtöbb nő sajnos nem tudja, ahogyan én sem tudtam, hogy mi is az, amit már bántalmazásként kell értékelni. Az bizony nem ott kezdődik, hogy az ember kap egy pofont. Nálunk nem fajultak idáig a dolgok, de ma már tudom, hogy kihasználtak, magamra hagytak és elnyomtak, miközben mindenért hibáztattak és kritizáltak is. Megérett bennem a válás gondolata, de kilépni egy ilyen kapcsolatból nagyon nehéz. Belülről másképp láttam az életemet, mint ahogyan most, visszatekintve látom. A döntésemet nehezítette, hogy az effajta kapcsolatok hullámzóak. Vannak nagyon durva mélyrepülések és aztán egy pici magaslat következik. Én is elhittem, hogy a szeretet mindenre gyógyír lehet. Megpróbáltam jobbá szeretni a férjemet, de kudarcot vallottam, vagyis sokáig azt hittem, hogy én nem voltam elég jó.

Erről a jelenségről beszélni kellene és eldukálni kéne a fiatalokat

– fogalmazott Erika, akivel valóságos csodát tett Jákob Zoltán és a Szépség Guru csapata.

Jákob Zoltán egy csokor virággal köszöntötte a megújult Erikát (Fotó: YouTube / Szépség Guru)

Jákob Zoltántól kért segítséget

– A válásom után sikerült valamennyit visszakapnom az önbecsülésemből és olyan párt találtam, akitől megkapom azt a szeretetet, amire minden nőnek szüksége van. Azt hittem, ezzel lezártam a múltamat, de amikor egyedül maradtam és nem viseltem a a vidámság álarcát, ürességet érezem. Tudtam, hogy a szerzett lelki sebeim nem gyógyultak be teljesen. Ott volt bennem a sérülés és nem tudtam vele mit kezdeni. Ekkor fordultam Jákob Zoltánhoz és egy videóüzenetben kértem, segítsenek át, vagy inkább visszaváltozni azzá a régi lánnyá, aki valaha voltam. Már a forgatás alatt is éreztem, hogy igazi csoda történik velem.

Amikor az átalakítás után belenéztem a tükörbe, elakadt a szavam és ez az érzés azóta is velem maradt

– árulta el az édesanya, aki eleinte tartott a kommentektől, de végül barátai unszolására átböngészte a videó alatti hozzászólásokat és ezzel fel is került a pont az íre. – Valójában a kommentek olvasása volt az utolsó tapasz a sebeimre. Gyakorlatilag mindenfelől áradt felém a szeretet és tele töltöttek önbizalommal. Keresem a szót, de nem találom. Talán a megkönnyebbülés az, amit éreztem. Sok éve cipelt mázsás súly került le a lelkierőről és ez szó szerint látszott a tartásomon is. Azóta jól alszom, amire iszonyú régen nem volt példa korábban. Minden kapott tanácsot, trükköt és praktikát alaktalanok és már voltam vásárolni is. Aszerint válogattam ruhákat, ahogyan azt a divatszakértó tanácsolta és fantasztikusan érzem magam a bőrömben. Megszállt valami mélyről jövő nyugalom. Magam vagyok Buddha! – nevetett Erika.