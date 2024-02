Hátborzongató dolog történt Jákob Zolival

A milliárdos üzletember már csomagol a svájci szálloda szobájában, ahol az elmúlt, kicsivel több mint egy hetet töltötte. Vagyis csak az éjszakáit, hiszen nappalait egy fiatalító program alanyaként tengette. A Bors még a hazaút előtt elérte Jákob Zoltánt, így olvasóink első kézből kaphatnak választ a jogos kérdésre: vajon tényleg megfiatalodva tér haza a tanulmányútról?

Jákob Zoltán nem csak fiatalodott, de tanult is a svájci klinikán. (Fotó: Jákob Zoltán)

„Már nem kívánom a cukrot...”

– Magamat is meglepem vele, de tényleg fiatalabb lettem, mint az indulás előtt. Ez matematikai értelemben persze egy vicc, de a fizikumomat tekintve ez egy tény – kezdte nevetve Zoli, majd elárulta, sikerült-e fogynia a Genfi-tó partján töltött napok alatt. – Kezdeném a súlyommal, ami úgy csökkent két kilót, hogy gyakorlatilag nem erőltettem meg magam, sőt folyamatosan töltődtem és sokat pihentem is, pedig rendesen be voltunk táblázva a szakértő csapatom tagjaival együtt. Az első másfél, két napban számlálhatatlan orvosi vizsgálatot végeztek el rajtam, majd az eredmények tükrében kialakítottak számomra egy teljesen rám szabott étrendet.

Nagyon könnyű volt beleszokni, sőt, talán éppen a személyre szabottság okán, nem is nagyon kellett.

Nagyon hamar könnyedebbnek éreztem magam és annak is örülök, hogy ez a két kiló tényleg eltűnt rólam és nem arról van szó, hogy másnap visszakúszott a duplája – nevetett ismét az üzletember, akit a szakemberek felvilágosítottak arról is, hogy milyen ásványanyagokból és vitaminokból mutatkozik hiány a szervezetében és persze azt is, hogy miből van felesleges többlete. – Hát persze, hogy a szénhidrát az, amit csökkenteni kellett! Az étrendemből szinte teljesen ki is került és bevallom, már nem is hiányzik. Egyszerűen nem kívánom a cukros és agyonlisztezett ételeket – tette hozzá Jákob Zoltán, aki persze kitért arra is, hogy nem csak a súlyvesztés, de a fittségi szintje növelése is cél lett.

Zoltán pontos képet kapott szervezete állapotáról. (Fotó: Jákob Zoltán)

Három hónap...

– Igen, kondizni is elkezdtem Svájcban, hiszen a vizsgálatok azt is egyértelművé tették, hogy rendszeres kardió és izomtömeg növelő edzésekre van szükségem ahhoz, hogy a rám szabott életmódváltó program három hónap múlva kifejthesse a maximális hatásfokát és hozzásegítsen ahhoz, hogy tovább éljek annál, mint amit a korábbi életmódom folytatása esetén megjósolható lenne. Ha betartom a programot, hét évvel tovább élhetek!

Az edzésterv egyébként egyáltalán nem megerőltető, sőt meglepően kegyes. A hangsúly ugyanis a rendszerességen és nem az erőkifejtésen van

– magyarázta az üzletember, aki a következő három hónapban folyamatosan szedni fogja a klinikán kapott étrend kiegészítő szereket, melyek segítik és esetenként sokszorozzák majd a helyes táplálkozás és a mozgás adta pozitív hatásokat.