Mészáros Norina megbánta a múltat, doktori képzésre készül

Mészáros Norina nagyon szereti, ha figyelnek rá. Éppen ezért a haza hírességek közül talán az egyik legaktívabb influencer: napjában nagyon sokat posztol, és családi életük minden szegletébe betekintést enged. Számtalan képet oszt meg kislányukról és a férjével való közös utazásaikról, és mindig van egy-két bölcs gondolata. Éppen ezért úgy döntött, nem szeretné, hogy eszességét ne kamatoztassa.

Norina kész arra, hogy doktorira menjen? / Fotó: Szabolcs László

Young G Béci felesége, Mészáros Norina engedte a rajongóinak, hogy kérdezzék. Az egyik követő azt a kérdést tette fel neki, hogy mi a végzettsége és a foglalkozása, mire megdöbbentő választ adott: gyerekként szupermodell szeretett volna lenni, és azzal tisztában volt, hogy minden adottsága meg is van hozzá. Arra kellett azonban rádöbbennie, hogy nem szereti a szakmát, ezért otthagyta. Most feleség, anya és influencer, ugyanakkor bánja, hogy annak idején a középiskolánál megállt, és nem tanult tovább. Arra jött rá, hogy őt igazán a pszichológia érdekli. Azt írja, hogy elképzelhető, hogy jövőre jelentkezik pszichológia szakra az egyetemre. Ahhoz persze, hogy valaki praktizálhasson is, doktori (PhD) végzettségre van szükség, így tehát hosszú, tanulással teli idő áll Norina előtt.