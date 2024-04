Súlyos bejelentést tett Young G Béci és Norina: "elhagyjuk Budapestet"

Young G Béci mindent megtesz, hogy a lehető legtöbbet adhassa a családjának. Bár korábban voltak gondok a házasságukban, mostanra minden tökéletes, és nagyon jól vannak közösen. Norina szereti, ha szép helyekre utazhat és szép holmikat vehet meg magának, amit azonban most jelentett be, attól mindenkinek leesett az álla.

Norina és Béci nem is lehetne boldogabb / Fotó: Szabolcs László

Sok híresség döntött már úgy, hogy nem szeretné, hogy gyermeke a nagyvárosi szmogban nevelkedjen fel, ezért vidéki házat vásároltak. Így tett most Béci és Norina is, akik építkeztek, hogy kislányuk csodás kertvárosi környezetben nőhessen fel. Egy hónap múlva pedig már költöznek is.

Május elsején elhagyjuk Budapestet és kertes házba költözünk!

- írja Norina.