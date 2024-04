Young G Bécinek és Norinának el kellett válniuk a kislányuktól

Mészáros Norina szereti, ha sok jóban van része. Korábban modellként kereste a kenyerét, majd hozzáment feleségül a híres énekeshez, Young G Bécihez. Bár voltak problémák a házasságukban, szerencsére mindent megoldottak, és most boldogabbak, mint valaha. Norina és Béci nagyon szeretik a fényűző életet: gyakran járnak étterembe és sokat is utazgatnak. Kislányukat, a dacos kis Rebekát általában mindenhová magukkal viszik, most azonban kettesben vonultak félre pihenni.

Csodás 2 éjszakát töltöttünk el kettesben, szerintem az egyik legjobb ajándék egy szülőnek!

- írja Norina. Arra nem tért ki, hogy addig ki vigyázott a kislányukra, de bizonyára nagy öröm volt újra találkozni vele.