Ma lenne 61 éves Gesztesi Károly – különleges galériával emlékezünk a színművészre

Talán mindenki emlékszik arra a január 4-ei napra, amikor 2020-ban a hírek között hangzott el Gesztesi Károly neve, a színművész elhunyt.

Gesztesi Károly ma, április 16-án lenne 61 éves (Fotó: Bors archív)

Gesztesi Károly autóvezetés közben kapott szívinfarktust

Mindenki a hírműsorokat nézte, és azt szerette volna tudni, vajon mi történt a népszerű színésszel. Hamarosan körvonalazódni látszódott a tragédia oka, ugyanis kiderült: autóvezetés közben kapott szívinfarktust. A művész Budapest belvárosában közlekedett gépkocsijával, amikor váratlanul rosszul lett. A Nyugati térnél található bevásárlóközponthoz közeli Ferdinánd hídon haladt a Podmaniczky utca felé, amikor érezte, hogy valami nincs rendben. Autóját utolsó erejével a szembe haladó forgalom irányába, a legközelebbi járdához kormányozta, és minden erejét összeszedve hívta a mentőket.

2020. január 9-én a budakalászi temetőben, szűk családi körben helyezték örök nyugalomra (Fotó: Markovics Gábor)

Civilek kezdték újraéleszteni

A színészt az arra járó civilek kezdték újraéleszteni, közben több bejelentés is érkezett a mentőkhöz egyszerre, mert az arra közlekedő hivatásos sofőrök, taxisok és teherautó-vezetők tudják, ha valaki a forgalommal szemben áll félre, az vészhelyzetre utaló jelzés, így aki látta a kocsit, az hívta a mentőket. Bár a segítség perceken belül megérkezett, hiába próbálták az orvosok is újraéleszteni, nem jártak sikerrel. Több esetkocsi is érkezett a helyszínre, de ötven perc elteltével a mentőorvosnak ki kellett mondania a felfoghatatlant: Karcsi meghalt. A színművészt 2020. január 9-én, a budakalászi temetőben, szűk családi körben helyezték örök nyugalom.

Gesztesi Károly csibészes mosolyával, ikonikus hangjával és sokrétű tehetségével lopta be magát a szívekbe. Nemcsak januárban, hanem ilyenkor, a születésnapja évfordulóján is egy ország emlékezik rá.

A színművész színházi és filmes szerepei mellett számos világsztárnak kölcsönözte a hangját (Fotó: Korponai Tamás)

A legfoglalkoztatottabb színészek egyike volt

Színész, szinkronszínész. 1963. április 16-án született, Budapesten.

A Színház- és Filmművészeti Főiskola elvégzése után 1988–tól 1990-ig a Thália Színház társulatának tagja volt, 1990–1991-ig a Miskolci Nemzeti Színházban, majd 1992–1993 között a József Attila Színházban játszott. 1994–1998 között a Vígszínházhoz szerződött, 1998 óta pedig szabadúszó színész volt.

Gesztesi az ország egyik legkeresettebb szinkronszínésze volt, hangját adta többek mellett a Szupercsapat című akciósorozatban a Rosszfiúnak, a Trónok harcában Robert Baratheonnak, a Shrek című animációs filmekben a szerethető zöld ogrénak. Hallhattuk emellett Sylvester Stallone magyar hangjaként is, valamint ő adta a Ponyvaregényben Quentin Tarantino magyar hangját.

Játszott sorozatokban, például a Jóban Rosszban című TV2 produkcióban, számtalan mozifilmben, köztük a Valami Amerikában, a Magyar vándorban, a Szabadság szerelemben vagy a Csak szex és más semmiben. Három házasságából öt gyermeke született.

