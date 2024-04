"Stresszelek és hisztis leszek" – Kucsera Gábor ettől a látványtól teljesen kikészül

Kucsera Gábor kajakozó nagyon szereti a gyerekeket és fontos neki, hogy segíthessen a nehéz sorsú kicsiken is, ezért is mondott igent Hajós István felkérésére, hogy az Egy lépéssel több alapítvány nagykövete legyen. Lapunknak az alapítvány aláírási ceremóniáján mesélt a nyári terveiről, aminek nagy részét szintén gyerekek közt tölti és saját gyerekkori élményeiről is elárult néhány részletet.

Kucsera Gábor sok rászoruló gyereket támogat Fotó: Szabolcs László

Kucsera Gábor nagyon szeret gyerekekkel időt tölteni és a tanyasi élet is nagyon feltölti, ezek összegyúrásával jött létre a tábor, amit vezet.

– Imádok gyerekekkel lenni, ezért is csinálom a táboraimat is, a Kucsitanyát. Ez már négy éve van és nagy álmom, hogy egyszer teljesen ingyenes legyen és tudjam rászoruló gyerekeknek biztosítani a nyaralást. Ezek egyébként mindig egy tanyán zajlanak, ahol a gyerekek is megismerkedhetnek kicsit a vidéki élettel, állatokkal is találkoznak és megtanulják azt, hogy, amit látnak a boltban, az nem csak ott terem – mesélte a sportoló.

Ilyenek voltak Kucsera Gábor gyerekkori nyarai

– Én ezt gyerekkoromból hoztam egyébként, de az, hogy voltam a Farm VIP-ban abszolút felerősítette bennem, hogy nekem ez mennyire tetszik és hogy ha lesz rá lehetőségem, akkor szeretném ezt is csinálni – árulta el.

Gyerekként többször voltam lent Szolnok mellett, egy igazi retro faluban és nagyon mély nyomot hagyott bennem. Amíg mások a kutyát vitték itt Pesten sétálni, nekem a disznókat kellett a laposra vinni sétálni, de én akkor azt se tudtam, hogy mit csináljak. Nem tudtam mi az, hogy lapos, mi az, hogy sétáltatni a disznót, kerestem, hogy hol a póráza. Sőt, olyan is volt, hogy megfürdettem az állatokat, hogy tiszták legyenek, aztán az összes elpusztult, szóval szerintem, amikor lementem, az kész csőd volt. Az állatállomány igencsak megcsappant mindig, de nyilván egy idő után beletanultam, hogy mit hogyan kell

– vallotta be nevetve.

Kucsera Gábor nagyon szereti a tanyasi életet Fotó: Szabolcs László

Az olimpikon szerint a gyerekeknek már nincs klasszikus gyerekkora

A kajakozónak három saját gyereke is van, akiket mindennél jobban szeret. Azonban Gábor nagyon sajnálja, hogy az ő gyerekkoruk már nem olyan, mint az övé volt.

– Szerintem olyan 6-7 éves lehettem akkor, tehát elég régen volt, de annyira mély nyomokat hagyott bennem, hogy amikor néztem a gyerekeimet és azon gondolkodtam, mi hiányzik a mai világból, akkor jöttem rá, hogy nekik már nincs olyan klasszikus gyerekkoruk, mint nekem volt. Mi még kimentünk a parkba, az utcára vagy a kertbe és fára másztunk, bicikliztünk, meg egész nap fociztunk és mindegy volt, hogy volt-e focipálya, mert megoldottuk.

Kucsera Gábor azt is elárulta, hogy mostanában, hogy telnek a nyarai.