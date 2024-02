Nagyot fordult a világ Kucsera Gáborral

Egy éve ilyenkor Tápai Szabina és Kucsera Gábor válásától volt hangos a sajtó. Bár kapcsolatuk régóta mélyrepülésben lehetett, a világbajnok kajakozó láthatóan padlóra került. A nehéz hónapokat azonban maga mögött hagyta, mostanra mintha kicserélték volna!

Kucsera Gábor egy éve ilyenkor még mélyponton volt (Fotó: Bors)

Azóta is szabad Kucsera Gábor szíve

A válásukat bejelentő közleményében Szabina elárulta, hűtlenség is az okok között volt, amiért véget ért a házasságuk. A közvélemény rögtön találgatni kezdett, s sokan úgy vélték, a TV2 számos műsorából ismert Sydney van den Bosch lehetett a bizonyos harmadik, akivel Kucsera a Farm VIP első évadában melegedhetett össze. A sportoló ezt sosem ismerte el, nemrég pedig újra hírbe hozták egy műsorbeli társával: Varsányi Rékával, akivel az Ázsia Expressz legutóbbi évadában küzdött az előbbre jutásért. Később tisztázták, csak barátság van köztük.

Úgy fest, Kucsera szíve tehát a válás óta is szabad. Ezt Instagramra kitett képei is alátámasztani látszanak. Nemrég azzal büszkélkedett el, hogy megtanulta használni a mosógépet, és még a sütéssel is megpróbálkozott három kisgyermeke kedvéért. Úgy látszik, belejött az agglegény életbe. A Szabinával való szakítása után ugyanis visszaköltözött a családi házba, ahol kiélvezte, hogy édesanyja látja el őt.

Hajfestéssel zárta le a múltat

Válása ellenére a családi életét igyekszik a lehető legjobban menedzselni. A gyermekek egyébként is a szívügye, KucsiTanya nevű tábora idén is nagy sikert aratott, a lurkók pedig még egy extrém piros hajszínt is bevállalt. Ebbe persze sokan belelátták a klisét, miszerint – általában nők – szakítás után a tiszta lapot egy frizuraváltással pecsételik meg. A nyár nem csak ezért volt sikeres a sportolónak: az olimpiai ezüstérmes kajakozó Tóth Dávid oldalán meg is nyerte az Ázsia Expressz – Felfedezzük Amerikát! című műsort is.

Kucsera Gábor és Tóth Dávid párosa futott be elsőként a célvonalon a TV2 kalandrealityjében (Fotó: Szabolcs László)

Minden jel arra mutat tehát, hogy a házassága széthullása óta újra rátalált önmagára, s ki tudja, talán hamarosan a szíve is készen áll majd egy új kapcsolatra.