"Nem is tudtam, hogy ilyen létezik" – arzénmérgezést kapott a magyar énekesnő

2021 szeptemberében sokakat meglepett a hír, mely szerint Veréb Tamás és felesége, Klajkó Szandra hét együtt töltött év után szakítottak. Akkor közleményükben azt írták, nagy szerelem volt az övék, de hiába próbálták megmenteni a kapcsolatukat, belátták, jobb, ha külön utakon folytatják tovább.

Klajkó Szandra válása után egészségügyi problémájával is megküzdött Fotó: Klajkó Szandra

Klajkó Szandra arzénmérgezése súlyos tüneteket okozott nála

A történtek után Szandi élete nem alakult a legjobban. Mindazonáltal, hogy megviselte a válása, újabb csapás érte, ugyanis egy titokzatos betegséggel is meg kellett küzdenie. Sokáig nem tudta, hogy mi kínozza a szervezetét, ő lepődött meg leginkább, amikor hosszú hetek után meghallotta a diagnózist: arzénmérgezése van.

– Nagyon sokáig nem akart múlni a köhögésem.

Eleinte arra gyanakodtak az orvosok, hogy megfáztam, de én éreztem, hogy valami más problémával küzd a szervezetem.

– Ráment a hangszálaimra, nehezen énekeltem, úgyhogy nagyon megviseltek a fellépések is. Végül természetgyógyászhoz fordultam, ő derítette ki, hogy bizony arzénmérgezésem van. Egészen addig nem is tudtam, hogy ilyen létezik – mesélte lapunknak az énekesnő. – Utólag az is kiderült, hogy ahol lakom, a víznek olyan arzéntartalma van, ami a szervezetemnek már sok, és rosszul reagált rá. Nekem szerencsém volt. A színpadi munkáim miatt rengeteget mozgok, aki viszont nem ilyen aktív életet él, mint én, könnyen kórházba is kerülhetne. Ma már egyáltalán nem iszom csapvizet. Sok időbe, nagyjából fél évbe telt, mire teljesen felépültem – mondta érdeklődésünkre.

Az utóbbi időben rengeteg utazik barátaival és családtagjaival Fotó: Klajkó Szandra

Betegsége után ma már újra boldog

Klajkó Szandra felépülése után döntött úgy, hogy szeretné megélni a szabadságot. Ehhez pedig a legkézenfekvőbbnek az utazás bizonyult. Vásárolt egy földgömböt, ami motivációt adott számára. A válása, a betegsége után ma már újra boldog, és úgy érzi, a karrierje is nagyon jó irányba halad. Folyamatosan dolgozik, rengeteg felkérése van, de ami a legfontosabb, hogy élvezi, amit csinál.

– Számos helyen, nyolc országban és tíz városban fordultam meg a családommal és a barátaimmal. Csak elhatározás kérdése, és hiszem, hogy az élet a jó útra vezet minket.

Járjunk nyitott szemmel és szívvel, akkor képesek leszünk a valódi utunkra lépni.

– Amikor egy-egy külföldi utazás után hazaérek, örülök, hogy itt élek és dolgozom, hogy magyar vagyok. Mindenért, amim van, hálás vagyok a sorsnak – árulta el a csinos énekes-táncos.

Az énekesnő karrierje is szépen felfelé ível Fotó: Klajkó Szandra

"Teljesen megfordult az életem, mióta egyedül vagyok"

Szandra számára különösen élvezi, hogy összetett a munkája. Szinte nincs ugyanolyan nap az életében.

– Hála Istennek nagyon sok feladatom van, és ebben az időszakban a zene is az életem egyik legfontosabb részévé vált. A Szandra & The Ghosttal több klipet is leforgattunk, járjuk az országot a fellépésekkel, télen a Papp László Sportaréna színpadán is bemutatkoztunk, de emellett több szólódalom jelent meg. Tavaly és idén is a reklám, a tévéműsor, sorozat és filmforgatások mellett több helyen megjelentem mint szinkron vagy reklámhang.

Teljesen megfordult az életem mióta egyedül vagyok! Végre azt csinálom, amit igazán szeretek.

– Úgy érzem, a zenémmel adni tudok az embereknek és ez nagyon jó érzés – sorolta a rengeteg elfoglaltságát az énekesnő, akinek a minap jelent meg a legújabb klipje, Lépjünk ki a karmából címmel.

– Ebben a klipben is természetesen megjelenik egy mese, egy filmkarakter, ami már a védjegyemmé vált. Hófehérke és a Gonosz királynő, aki a mérgezett almát (az én esetemben az arzénmérgezést) a dal születését jelképezi, de felálltam ebből is és azt mutatja, hogy nincs lehetetlen, van itt dolgom! Átadni a tapasztalataim és a dalaim által is segíteni, csodás érzés. Minden megérte, egy nagyobb jóért!

A szerelem pedig, ha készen állok rá hiszem, hogy megérkezik!

– A legfontosabb, hogy végre tudok magammal foglalkozni, és nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy azt csinálom, amit szeretek – mondta a Borsnak.