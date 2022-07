Megtörte a csendet a magyar énekesnő, mindent elmondott a válásáról

Mindenkit meglepett tavaly Veréb Tamás és Klajkó Szandra bejelentése: hét év együtt töltött idő után szakítottak. Annyit osztottak csak meg a nyilvánossággal, hogy küzdöttek a kapcsolatukért, de nem sikerült megmenteni. Minden újrakezdés nehéz, de úgy tűnik, a táncosnak sikerült. Az elmúlt egy évben karrierjére koncentrált, hogy újra felépíthesse magát. A Borsnak mesélt elsőként arról, mi vezetett a kapcsolatuk lezárásához.

– Hiszek a sorsban. Elmúlt egy éve, hogy nem vagyunk együtt Tomival, de sokkal jobban érzem magam a bőrömben, mint azelőtt. Két fiatal művész ki tudja égetni egymás energiáit. Nálunk is ez történhetett, és amióta különváltunk, sokkal önazonosabbnak érzem magam – kezdte Szandra, majd kitért a szakítás okaira is. – Kicsit elkezdtünk öregesen élni, nem jártunk el sehova. Az sem volt jó döntés, hogy a városból mindentől távol, kijjebb költöztünk. Utólag átbeszéltük, nem biztos, hogy azt az életet éltük, amire vágytunk. A kapcsolatunk alatt is voltak mélypontok. Tomi fiatal, 21 éves volt, amikor összejöttünk. Vannak életszakaszok, amik ha kimaradnak egy férfi életéből, valamikor visszaköszön. Én ezt tudtam. Az ötévnyi korkülönbség ki-kijött, én már a család felé szerettem volna lépni, ő még nem itt tartott. – Nagy szeretet volt köztünk, de inkább a gyermeki énünk kapcsolódott össze. Mai napig emberileg jól kijövünk, beszélünk, de utólag, más szemszögből nézve jó döntés volt a szakítás, mert az utolsó időszakban már nem voltunk boldogok – mesélte érdeklődésünkre.

Mint minden embert, a táncost is megviselte a szakítás, az elején voltak nehéz napjai.

– Valaminek a vége egy gyászfolyamat. Viszont ez kellett a művészetemhez, mert nagyon mély dalokat is tudtam azóta írni. Rengeteget tanultam magamról, a határaimról, mi az, amit igen és amit nem szeretnék. Most már nyitott vagyok, de ami a legfontosabb, tudom, hogy mire vágyom. Az egy év alatt egyáltalán nem foglalkoztam a férfiakkal, nem is randiztam, pedig volt irányomba érdeklődés. Úgy éreztem, hogy először magamat kell összerakni, komolyabb elkezdtem edzeni, és a korábbiaknál is jobban figyelek az egészségemre. Olyan dolgokat csinálok, amit szeretek, és a hivatásomból keresem a kenyerem, ezért hálás vagyok a sorsnak – fűzte hozzá.

Az elmúlt egy évben a zenei karrierjére is nagy hangsúlyt fektetett. Fotó: Klajkó Betty és Juhász Melinda

Szandra 26 éve hiphoptáncos. Saját vállalkozást épített ki, léleklazító meditációkat tart, gyerekeket oktat táncra, és emellett a zenei karrierjét is építi, és szeptembertől egy kreatív művészeti műhelyben fog tanítani. Úgy érzi, nincs oka panaszra és most nem feszül rá, sodródik az élet adta lehetőségekkel. Az utóbbi hónapokban főleg a munkámra koncentráltam. Nagyon jó érzés az ismerőseimtől visszahallani, hogy végre önmagam vagyok.– Az ember egy párkapcsolatban felvesz egy szerepet a családi minták alapján, nem csináltam meg olyan dolgokat, amit egyedülállóként megtettem volna. Ilyen például a legújabb dalom is. Tíz évvel ezelőtt, megtörténtek alapján írtam, ezt kiegészítve az utóbbi évek eseményeivel. A női és a férfi nézőpontok is megtalálhatóak benne. Úgy éreztem, a bennem lévő gondolatokat meg kell fogalmaznom. Pár nappal ezelőtt készült el a klip hozzá – mesélte lapunknak Szandra.