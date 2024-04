"Mindig viharos a kapcsolatunk" - családjáról vallott Kis Bódi Guszti

Kis Bódi Guszti és a Bódi család drámájára talán még mindenki emlékszik... Alig két évvel ezelőtt a 45 éves zenész a Séfek séfe műsorában szerepelt, ahol nemcsak arra derült fény, hogy a konyhában is otthonosan mozog, hanem arra is, hogy állítása szerint a családja kétszer is kitagadta őt. Ezt elsőkézből cáfolta meg a família feje, Bódi Guszti, illetve Bódi Csabi is: elmondták, hogy ilyenről szó sincs, és arra kérték Kis Gusztit, hogy személyesen beszéljék meg a sérelmeit. Ez szerencsére célravezető volt, s azóta is békességben él együtt a család. A zenész mindenben számíthat a szeretteire, a nehéz időkben is támaszai voltak, fivére, Csabi pedig még a lakását is felajánlotta neki, hogy a válása után tudjon hol lakni. Éppen ezért nagyon meglepődtünk, mikor Kis Guszti azt mondta: viharos a kapcsolata az öccsével.

Kis Bódi Guszti elárulta, milyen most a kapcsolata a családjával (Fotó: Szabolcs László)

Kis Bódi Guszti: "Ez egy színjáték"

Szerencsére Guszti szavait nem kell véresen komolyan venni, hiszen ő is nevetve árulta el, hogy bizony előfordulnak olyan szituációk, amikor nem értenek egyet Csabival. Férfiként az ilyen helyzeteket nehezebben is kezelik, ugyanis mint mondja: túl erősek az érzelmek, s nem tudnak ilyenekről beszélni. Ez főként szakmai jellegű dolgoknál fordul elő, és ilyenkor jobbnak is látják, ha azonnal leteszik a telefont.

Nekünk mindig viharos a kapcsolatunk az öcsémmel

– kezdte nevetve Kis Guszti a Borsnak, aki megmagyarázta, mit kell ezalatt érteni.

– Ez egy színjáték valahol, egymás előtt. Inkább konfrontálódunk, minthogy az érzelmekről beszélgessünk. Volt is múltkor egy olyan telefonbeszélgetésünk, amikor eljutottam arra a pontra, hogy azt mondtam neki: most vagy befejezzük ezt a színjátékot, és kommunikálunk az érzelmekről, vagy inkább tegyük le a telefont. Egyszerre mondtuk mindketten, hogy tegyük le a telefont. Nem megy ez nekünk... – tette hozzá a frissen elvált zenész. Mint kiderült, sok vitájuk abból fakad, hogy az emberek nem értik, miért nem szerepel Guszti annyit, mint a Bódi család többi tagja, hiszen ő a rangidős testvér. Nos, a válasz egyszerűbb, mint gondolnánk.

Túl nagyok az érzelmek. Mindketten felnézünk a másikra. Csak azt hallom mindenhonnan, hogy a Csabi olyan dolgokat mond rólam, amitől könnybe lábad a szemem...

– Megható ez a szeretet. De közben a szakmai dolgok miatt előfordul, hogy összekülönbözünk. Ez egy egészséges rivalizáció szerintem. Én vagyok ugye az idősebb testvér, ezt Csabi maximálisan tiszteletben tartja, de az emberek nem értik, hogy akkor miért ő van az előtérben. Erre viszont egyszerű a válaszom. Azért, mert én a háttérből szerettem volna támogatni a családomat. Amit pedig Csabi csinál, az egy rendkívül megterhelő munka. Ő mindent a kezében tart, mindenre odafigyel, és hát, nagyon jól is csinálja ezt. Nekem is rengeteget segít, felnézek rá! – fogalmazott Guszti.