„Kezdi elveszíteni a harcot” – Meghan egyre jobban retteg, ettől fél a legjobban

Meghan tudja, hogy kezdi elveszíteni a harcot ha arról van szó, hogy Harry békülnie Katalinnal és Vilmossal, azonban továbbra is úgy véli, hogy a férje hatalmas hibát követ el. Nyílván ő is érez szimpátiát Katalin felé azért, amin most keresztül megy, de ettől függetlenül szerinte ez nem változtat semmin.