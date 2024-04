Jennifer Aniston és Sandra Bullock egymást támogatja a bajban

Hollywood két állócsillaga, Jennifer Aniston és Sandra Bullock nemrég az egyik New York-i színházban nézte meg egy közös jó barátjuk darabját. Elkísérte őket Bullock tizennégy éves fia, Louis, valamint három baráti házaspár is, ám a színésznők egész este főleg egymással csevegtek – számolt be a hot! magazin.

Jennifer Aniston és Sandra Bullock egymást támogatják a bajban Fotó: GETTY IMAGES / hot magazin

– Sandra és Jen egymás mellett ültek, a szünetben sugdolóztak és nevetgéltek, mint a tinik – árulta el egy szemtanú az Us Weeklynek. Előadás után még beültek egy étterembe: mintha sosem akarnának elválni!

A közös exük révén találkoztak

A kilencvenes évek közepe óta barátok, és az utóbbi években még közelebb kerültek egymáshoz. Bullock Jen­ni­fer mellett volt a Brad Pitt-től, majd a Justin Theroux-tól való válásai idején is, Anis­ton pedig sziklaként támogatta Sandrát, miután tavaly augusztusban elvesztette a szerelmét, Bryan Randallt. A barátaik szerint az a legfőbb titkuk, hogy rendkívül hasonló a személyiségük, és mindketten rettenthetetlenek. Már a megismerkedésük sem volt hétköznapi: a közös exük, Tate Donovan mutatta be őket egymásnak egy bulin. Azóta elválaszthatatlanok.

Sandra „megörökölte” Donovant, ám ők sem jártak együtt túl sokáig Fotó: GETTY IMAGES / hot magazin

– Jen és én nővérek vagyunk – mondta Bullock az OK!-nak. – Soha nem volt köztünk versengés, ennyi év múltán is remekül kijövünk! Emlékszem, egyszer azt mondtam neki: „Te egy gyönyörű nő vagy, aki megengedheti magának, hogy bolondnak, összetört szívűnek, balféknek lássák! Szerintem mindenki azért érzi jól magát a jelenlétedben, mert te akkor sem csüggedsz, ha rosszul mennek a dolgok!” Azt felelte: „Lehet, hogy ilyennek tűnök, de ugyanazok a kudarcaim és a bizonytalanságaim, mint neked!” Jen úgy megy végig az életen, mintha nem félne attól, hogy veszíthet, és ez igazán inspiráló! Imádom őt!

Aniston második házassága Justin Thereaux-val szintén válással végződött Fotó: Northfoto / hot magazin

Jennifer Aniston és Sandra Bullock naponta beszélnek egymással

Senki nem csodálkozna azon, ha a két A-listás sztárhölgy rivalizálna – ehelyett egymás legnagyobb rajongói. Sok közös vonásuk van: a tehetségükön, a karizmájukon, az építészet és a dizájn szeretetén túl mindketten született üzletasszonyok. Anistonnak 300 millió dollárt érő produkciós cége, netes tévécsatornája van, Bullocknak pedig 250 millió dollárt ér a filmes cége, amelyet harminc éve alapított.

– Aniston inkább „hollywoodi”, mint Bullock. Jen­ni­fer gyakran ad va­cso­ra­par­ti­kat a Bel Air-kastélyában, míg Sandra, aki 2022 már­ciu­sá­ban visszavonult a munkától, hogy a beteg párját ápolja, inkább a családjára fókuszál – mesélte egy bennfentes az Us Weeklynek. – Az ideje nagy részét a texasi birtokán tölti a fiával, Louisszal és a lányával, Lai­lá­val. Az elmúlt hónapokban szinte csak Anistonra támaszkodott, miután elhunyt a párja. Még gyászol, de lassacskán már kezd visszatérni bele az életöröm; ennek volt az egyik sikeres állomása a színházi kiruccanásuk. Jen továbbra is része Sandra életének, naponta beszélnek, pedig jelenleg nem is egy városban élnek.