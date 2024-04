Óriási fordulat: mégis együtt folytatja a Házasság első látásra párja

Házasság első látásra – Enikő és Peti kapcsolata pengeélen táncol, ugyanis amíg a lány szeretné folytatni ezt a házasságot, addig a férje nem pont úgy beszélt, mint aki sokáig fogja hordani még a gyűrűjét. Petiben ugyanis óriási törést okozott, hogy felesége egy másik férfival flörtölt, miután ők összevesztek, és ezt többször is, a pszichológusok társaságában elmondta a lánynak. A végső ceremóniánál Enikő be is vallotta, hogy tudja, nagyot hibázott, de annyi szép pillanatot élt át a személyi edzővel, hogy ezt a csodát nem akarja veszni hagyni... Kérdés, hogy erről Peti is gondolkodik-e?

Házasság első látásra: Peti nem akarja már Enikőt a feleségének (Fotó: TV2)

Házasság első látásra: Peti levette a gyűrűjét...

A személyi edző tehát nagy döntés előtt áll: felesége folytatná, de ott lebeg a fejük fölött Damoklész kardja is, hiszen a bizalmat újra kellene építeniük... Nem csoda, hogy Peti is ezzel kezdte a beszédét. Mint mondja: nehéz új esélyt adnia egy ekkora csalódás után.

– Nálam a bizalom egy nagyon értékes dolog, viszont ha eljátsszák, nehéz új esélyt adnom. Pozitívan álltam hozzád, amennyire csak tudtam egy ilyen szituációban, de azt vettem észre magamon, hogy mindezek ellenére nem változnak bennem a dolgok.

A végső döntésem az, hogy férj és feleségként nem szeretném folytatni a kapcsolatunkat

– jelentette ki könnyes szemmel Peti, majd remegő kézzel húzta le magáról a gyűrűt. Enikő abban a pillanatban összeomlott, de (volt) férjének még volt mondanivalója. Méghozzá az, hogy a házasságuk vége nem a kapcsolatuk végét jelenti.

– Van itt azért még valami! Mégpedig az, hogy az a csoda, ahogy elindult a mi közös kalandunk, úgy érzem, hogy megérdemel egy utolsó esélyt. Legyen, aminek lennie kell, bízzuk magunkat a sorsra – tette hozzá a férfi, de Enikő hirtelen azt sem tudta hol van. Miután megölelték egymást, egyedül akart elindulni, s Petinek kellett szólnia, hogy itt nincs szó szakításról, úgyhogy kéz a kézben menjenek tovább...

Esetükben tehát a kísérlet sikeres volt!