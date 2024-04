„Nem akarom elhinni” – Földön fekvő kisgyerektől omlott össze Ördög Nóra

Ördög Nóráról köztudomású, hogy rajong a gyerekekért. Ő maga is egy gyerekműsorban futott be, ahol mindenkinek szemet szúrt, hogy nagyszerű műsorvezetői készségei vannak, és hogy nagyon jól bánik a gyerekekkel. Élete legcsodálatosabb pillanatai azok voltak, amikor megszülettek a gyermekei, akiket mindennél és mindenkinél jobban szeret. Kitűnő édesanya, és mindent megad Micinek és Vencelnek. Csodálatos gyerekekké cseperedtek, sajnos azonban nem mindenki olyan szerencsés, hogy ilyen jó körülmények között nőjön fel. Ördög Nóra most nagyon tragikus dolognak volt a szemtanúja, ami miatt összeomlott.

A TV2-nek számos nagy sikerű sorozata és műsora van, az egyik legkedveltebb pedig az Ázsia Expressz. Minden évben magyarok milliói ülnek a tévé képernyője elé, hogy megnézzék, milyen kalandokba csöppennek a celebek. Tavaly Mexikóban és Guatemalában forgatták az epizódokat, az idei szériában azonban visszakanyarodtak keletre, s most a Fülöp-szigeteken néznek új kalandok elé. Ördög Nóra - mint minden évben - most is napi egypercesekkel számol be az eseményekről.