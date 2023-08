Máris kibékültek? Gyanús képet osztott meg a megcsalt DJ

Fordult a kocka: a közvélemény a megcsalt lemezlovasnő ellen fordult! Nyár elején megrendítő posztban hozta nyilvánosságra Ponekker Virág a szakítását két kisgyermeke édesapjával. Elárulta, a férfi hűtlensége miatt pontot tett a kapcsolat végére. Vagy mégsem?

Derült égből villámcsapásként érkezett a szakításuk híre, most pedig a békülést rebesgetik. Fotó: Facebook

Szakítás után mindenki Virág pártjára állt

Virág párja, a szintén lemezlovas Daniel Nike azzal bukott le, hogy míg felesége a két gyermeket fáradhatatlanul ellátta, ő a péniszéről küldött fotókat több rajongójának is. A fiatal anyuka nagyon sokáig érlelte a döntést magában, egyedül maradjon-e a két pici gyermekkel, vagy vállalja azt, hogy a párja újra és újra megcsalja. Mert a hűtlenség után sosem múlik el a bizonytalanság, mindig ott marad a kétely, vajon ezek után meg lehet-e bízni a másikban – fogalmazott még júliusban a Borsnak.

Virág bejelentése után a követőtábora egy emberként állt ki a fiatal anyuka mellett, aki magára maradt a két gyerkőccel. Sőt, a kommentharc odáig fajult, hogy a férfi egyenesen halálos fenyegetéseket is kapott.

Békülés a láthatáron

Úgy fest, most változhat a narratíva, a hétvégén ugyanis váratlan bejegyzés tűnt fel a két zenész oldalán. Az immár Daniel Weirdo néven futó férfi munka közben, a stúdió monitorjáról osztott meg fotót, a képen pedig bejelölte exét, Virágot is, aki később újraközölte a 24 óráig elérhető Instagram Story bejegyzést. A kép arra utal, hogy a zajosan elvált páros most összefogott és közösen munkálkodik. Sokak szerint ez egyúttal a családi béke visszaállását is jelenti, amit egyértelműen helytelenítenek! Míg eddig Dániel kapta a negatív kommenteket, a közvélemény most Virág ellen fordult.

– Pont ezért tiszteltem a nőt, mert volt büszkesége. Idáig – vélekedett egy kommentelő Redditen.

– Mekkora egy veréb nő, istenem. Semmi tartása nincs – így egy másik.

– Szóval az ilyenek miatt hiszik azt a férfiak, hogy minden nőnek az kell, hogy úgy bánjanak vele mint a ronggyal, áh értem – érkezett egy szarkasztikus reakció is.

– Egyikőtöknek sem tűnik fel, hogy mindegyikük mindig úgy lép szintet, hogy magánéleti krízist tettet, amit könnyes kibékülés követ? Olyan birkák az emberek – fejtegette a helyzetet egy újabb hozzászóló, míg néhányan Virág védelmére keltek, s azt taglalták, hogy talán egy korábbi, a botrány előtti közös projektjük érett be mostanra, s ez nem jelenti automatikusan, hogy Virág visszafogadta volna a csalfa férfit.