Berki Mazsinak keményen beszóltak: „Nem dolgozol! Lusta!”

Szinte már mindennapos, hogy Berki Mazsi posztjai alatt fellelhetőek a rosszindulatú megjegyzések. A csinos anyuka bármit tesz, mindenben találnak kivetnivalót követői.

Berki Mazsi váratlan reakciója mindenkit meglepett. (Fotó: Szabolcs László)

Berki Mazsi nem tűrte a durva beszólást

Egyszerűen sokan még mindig nem tudják megérteni, hogy évek óta influenszerként (is) tevékenykedik, mint oly sokan a hazai sztárvilágban. Ezért gyakran tűnnek fel a közösségi oldalain olyan reklámok, amiben különböző termékeket népszerűsít. Van, aki szerint ez nem munka, viszont az is tény, hogy egyre többen látják ebben a könnyű pénzkeresési lehetőséget. Ingyen ruha, órák, ékszerek, étrend-kiegészítők, üdítők és sok esetben élelmiszerek is a hosszú listán szerepelnek, amihez ily módon jutnak hozzá a celebek.

A minap Berki Krisztián özvegye épp az egyik ruhamárka új termékeit reklámozta. Volt, aki szokás szerint nem bírta magában tartani gondolatait, és teljesen indokolatlanul szólt hozzá a videós poszthoz.

Mert nem dolgozol! Lusta

– írta ki véleményét valaki, arra reagálva, hogy Mazsi a posztjában arról is szót ejtett, imádja a sportosabb ruhadarabokat, ettől függetlenül azt is fontosnak tartja, hogy ne csak sportos, hanem kényelmes és csinos is legyen benne. Viszont úgy tűnik, a csinos anyuka tűréshatárát ez a beszólás már súrolta, így élből vágott vissza követőjének.

– Dolgozom kedves!

Van 2 vállalkozásom, mellette egy nemzetközi boxversenyre készülök, és ami marad szabadidőm, azt a lányommal, a párommal és a családommal töltöm.

Mit kellene még dolgoznom? – reagált Mazsi a megjegyzésre.

Mazsira Zoltán oldalán talált rá újra a boldogság. (Fotó: Szabolcs László)

A sztáranyuka újra boldog

Persze számos kedves hozzászólás is fellelhető a videó alatt, többeknek feltűnt, hogy Mazsi bizonyára tényleg boldog új párja, Zoltán oldalán, és ez szemmel látható is rajta.

Nehogy már még beszámolást adj!

– javasolta egyikük.

– Egyre jobban kivirulsz. Rendesen szép vagy! – írta egy rajongó.

Álom szép hercegnő vagy Mazsi

– jegyezte meg másikuk.