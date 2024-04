"Nem beszél veled valami szépen a barátod..." - kiverte a biztosítékot Berki Mazsi szerelme a követőknél

Berki Mazsi hosszú hetek óta élvezi a luxus nyaralását Thaiföldön szerelmével, Zoltánnal. A sztáranyuka már a negyedik helyszínen romantikázik szíve választottjával. Bangkokban kezdték az útjukat, majd onnét Ko Szamujra repültek át, Phuketet is körbejárták, majd a hét végére Dohában kötöttek ki.

Mazsiék egy percig sem unatkoznak, most is egy újabb kalandos videóval jelentkeztek egy elefántoknak fenntartott rezervátumból, ahol az anyuka látszólag nagyon jól érezte magát, de a kommentelőknek feltűnt, hogy szerelme nem túl illedelmesen beszél vele. Aggályaiknak többen is hangot adtak, legalábbis írásban:

Át itt is vannak azért jó bunkó megnyilvánulások. Nem beszél veled valami szépen a barátod...

- írta egy követő.

Hát elég csúnyán beszél vele a párja

- jegyezte meg egy másik aggódó kommentelő.

Ez a pasi nagyon csúnyán beszél veled ne haragudj..

- hívta fel Mazsi figyelmét egy újabb rajongó.