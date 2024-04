Balázs Andi: Sokszor kérdezték, hogy „nem vertek meg az utcán?!”

Balázs Andi nevét, karakterét aligha akad, aki ne ismerné. A csupa szív színésznő büszkén vállalja teltebb alkatát, harsányságát, épp ez teszi különlegessé.

Balázs Andi nem rendhagyó reklámarc, ez tette országosan ismertté (Fotó: FORGÁCS BEA)

„Nem gondoltam, hogy ez ekkorát fog szólni"

– Én csak belekeveredtem ebbe az egészbe, nem volt ilyen célom, hogy ismerjenek meg. Amikor belevágtam, akkor gondoltam, hogy nem hagyják majd szó nélkül a kedves nézők. De azért azt nem gondoltam, hogy ennyire. Úgy voltam vele, hogy csak egy reklám, mint a többi, nem gondoltam, hogy ez ekkorát fog szólni. Sejtettem, hogy valamennyire ismertté tesz, de azt nem, hogy ennyire – ismerte el az Adom a napom című VIASAT3-as műsorban Andi.

Kasszás Erzsit egy ország ismerte (Fotó: YouTube)

Balázs Andi: „Könnyes szemekkel ölelgettek"

Hozzátette, ez annak is köszönhető, hogy ő nem a megszokott modellidomú csinibaba: alkatával, habitusával tabukat döntögetett, pont ez tette megjegyezhetővé, beszédtémává. Azonnal rengetegen felismerték az utcán, és a boltban is, amelyikről a reklám szól. Márkahű vásárlóként nem is volt kérdés számára, hogy adott üzletláncba járjon.

– Az emberek reakciója annyira kedves volt, hogy könnyes szemekkel ölelgettek, volt, aki azt mondta, hogy visszaadtam a hitét, mert végre egy olyan nő van ott, aki nem az a nő, aki a nagyon hosszú combjaira felhúzza a harisnyát, és megy tovább. Az is csodálatos persze, de ez más volt.

Balázs Andi tisztában van vele, hogy bőven akadt, akinek nem tetszett a karaktere, de ő semmilyen személyes bántással nem találkozott.

Sokszor kérdezték, hogy: nem vertek meg az utcán?! Dehogyis! Meggyőződésem, hogy aki ilyeneket ír kommentben, az nem fog odajönni. Sőt, ha odajönne is, azt mondaná, hogy imád, még akkor is, ha nem így van.

– Egyszer egy hölgy rosszul lett a zöldséges pultnál. Mert én mint Balázs Andi ott vásároltam. Álltam, és ott volt mellettem a plakát. Láttam, hogy rám néz, aztán a plakátra… és leült a földre, hogy mi a franc történik itt – idézte fel a színésznő.