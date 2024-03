Balázs Andi: Döntést kellett hoznom a szerelmem és a szeretőm között

Balázs Andi személyisége mindenkit magával ragad, még azokat is, akik inkább zsörtölődni szeretnek.

Balázs Andi választás elé került. (Fotó: Knap Zoltán)

Balázs Andi szívére hallgatott döntésében

A Karinthy Színház sztárja elárulta, miért választotta az igaz szerelmet a szeretője helyett, vagyis hogy miért tűnt el a televízió képernyőjéről.

– Az utóbbi időben megsokasodtak a színházi elfoglaltságaim, hála a jó Istennek. A Karinthyban az én kedvemért poroltak le két színdarabot is, ami rendkívül megtisztelő.

Szóval döntést kellett hoznom a szerelmem és a szeretőm között.

– Mivel a színház a nagy szerelmem, és a televíziózás maximum a szeretőm tudna lenni, ezért a szerelem mellett döntöttem.

Ez persze nem zárja ki, hogy néha-néha a szeretőm karjaiban találjam magam, így az is lehet, hogy a Csináljuk a fesztivált! zenés showműsor zsűrijében is újra láthatnak majd a nézők.

– Egy biztos: a színház számomra örök szerelem – mondta a művésznő, akinek a munkáján kívül még egy szerelme van.

Andi és párja egyszer szakított, de visszataláltak egymáshoz. (Fotó: Knap Zoltán)

„Rá kellett jönnöm, hogy nélküle nem működöm”

Nagyon régóta alkot egy párt Gáborral, a kapcsolatuk hetedik évében mégis elhagyta, hogy aztán még inkább egymásra találhassanak. Most elárulta, akkor mit érzett, és mi játszódott le a fejében.

Nem szabad a végletekig húzni a szakítást, a szétköltözést. Nem akartam, hogy az legyen a vége, hogy ne adj isten, olyan dolgokat vágunk egymás fejéhez, amiket esetleg megbánunk.

– Azt gondolom, akkor azért döntöttem jól, mert az eltávolodással egy légtéren belül semmit nem érünk el, csak rossz légkört teremtünk. Ezt pedig egyikünknek sem akartam.

Egymás kezét szorongatva, békében váltunk el, Gábor gyakorlatilag kikísért a kapcsolatunkból. Szóval szépen elköltöztem, és rá kellett jönnöm, hogy nélküle nem működöm.

– Aztán Gábor is rájött, így kezdtünk el újra beszélgetni. Ilyenkor az ember már fel tudja mérni, mit veszített el. Ezután még nagyobb szenvedéllyel vágtunk bele a most már 22 éve tartó kapcsolatunk második felébe – idézte fel Andi.

A színésznő és Gábor huszonkét éve alkot egy párt Fotó: Knap Zoltán

Lánykorában nagy lagziról álmodozott

Még mindig sokakat érdekel, több mint 20 év után a színésznő és szerelme mikor köti össze hivatalosan is az életét. Bár ennyi idő után érthető, hogy ők már most is házaspárként tekintenek kapcsolatukra.

Hát… Majd egyszer csak összeházasodunk

– mondta nevetve a Star magazinnak adott interjújában.

– Egyáltalán nem prioritás ez nekem. Még lánykoromban baromi nagy lakodalomról, csilli-villi ruhákról és pompáról álmodtam. Na meg arról, hogy minden ember engem bámuljon. Aztán rájöttem, színészként ezt minden este megkapom.

Persze ha Gábor nagyon szeretné, hogy egy igazi nagy igent mondjak neki a Jóisten színe előtt vagy az anyakönyvvezetőnél, megtenném, de szerencsére ő sem ilyen.

– Ez, mondjuk, nem zárja ki, hogy jövő vasárnap hozzámenjek – árulta el a színésznő.