„Csak a szája nagy szerintem, mert nem egy félős típus” — Takács Zsuzska Zámbó Krisztiánról mesélt

Takács Zsuzska nagyon félti szerelmét, Zámbó Krisztiánt, de közben vele együtt örül is ennek a nagyszerű lehetőségnek és izgalmas kalandnak. Úgy gondolja az énekes nagyon jól fog teljesíteni az Ázsia Expresszben és öccsével, Zámbó Adriánnal is nagyon jól kijönnek.

Takács Zsuzska mindenben támogatja Zámbó Krisztiánt. (Fotó: Máté Krisztián)

Zsuzsi a Borsnak mesélt az érzéseiről az utazás előtt:

Kettős érzésem van, nem így kimondottan a műsorral kapcsolatban, hanem amiatt, hogy elmegy, mert rég voltunk ilyen távol egymástól, ilyen hosszú ideig.

Nagyon örülök neki, hogy ilyen nagy dologban lehet része, illetve ez biztosan egy életre szóló élmény lesz neki főleg hogy az öccsével vehet benne részt. De nagyon féltem is és aggódom érte, hiszen egy nagyon nagy utat tesz meg és nagyon fog nekem hiányozni.

Már most olyan egyedül érzem magam pedig még csak most fognak indulni

— tette hozzá nevetve.

A szerelmesek a hétköznapokban nagyon sok időt töltenek együtt, ezért Zsuzskának különösen nehéz lesz az itthonlét:

— Mi mindig itt vagyunk egymásnak, a nap végén mindig megbeszéljük a dolgokat, akkor is ha nem töltjük együtt a napot.

Mindent együtt csinálunk, és együtt oldjuk meg a nehézségeket is, és most furcsa lesz, hogy egyedül leszek, egyedül kell aludnom.

— Ez egy kicsit fáj a szívemnek, de közben nagyon örülök is.

Zsuzsi és Krisztián mindent együtt csinálnak. (Fotó: Máté Krisztián)

Zámbó Krisztiánnak csak a szája nagy Zsuzsi szerint

Amellett, hogy aggódik Krisztiánért, párja kifejezetten esélyesnek tartja az énekest:

— Azt gondolom, hogy ő nagyon ügyes az ilyen típusú megmérettetésekben, tök jól tájékozódik, és mindig is sportolt, ami biztosan sokat fog segíteni. Attól függetlenül, hogy felszedett pár kilót az elmúlt 1-2 évben, ami egyrészt amiatt van, hogy már ő sem lesz fiatalabb, illetve hogy rengeteget dolgozik, azt gondolom, hogy a sportmúltja előnyére lesz.

Nem gondolom, hogy lesz olyan feladat, amiben nem fog helyt állni, szerintem nagyon ügyes lesz

— tette még hozzá.

Bár Krisztián fél a kígyóktól, menyasszonya szerint ez sem lehet akadály:

— Szerencséje van, hogy nem én megyek vele, én ha meglátok egy pici pókot is nagyon megijedek, a pókoktól nagyon félek. Krisztián a kígyókkal van így, de szerintem neki inkább csak a szája nagy.

Egy kicsit szereti előadni magát, mert szereti ha vele foglalkoznak, de amúgy nagyon bátor, nem is gondolnád, hogy mennyire.

— Voltunk sokszor olyan kiránduláson, ahol különféle állatok voltak, amikről azt se tudtam, hogy micsodák, ő meg simán odament és szinte még kezet is fogott velük. Szóval csak a szája nagy szerintem mert nem egy félős típus. Illetve Adrián is egy nagyon okos, nagyon tudatos srác, úgyhogy én nagyon bízom benne is.

Viszont mindkettőjük nagyon érzékeny, úgyhogy lehet, hogy lesz olyan, hogy eltörik a mécses, de szerintem egymást fogják támogatni

— mondta, arról, hogy mire számíthatunk a műsorban a Zámbó testvérektől.

Zámbó Krisztián és Adrián. (Fotó: TV2)

Zsuzsi a munkába temetkezik ebben a nehéz időszakban

Zámbó Krisztián párja egy percig sem fog tétlenkedni, amíg vőlegénye az Ázsia Expresszben küzdi le a kihívásokat, azt is elárulta mik a tervei:

Én szervezem továbbra is Krisztián fellépéseit, azzal bőven van munka, illetve csinálom a saját dolgaimat. És egy nagytakarítást is terveztem mert végre most időm és energiám is lesz arra, hogy az egészt lakást kitakarítsam.

— Illetve a Balatonon is úgy szeretném várni a házunkba, hogy minden ki van takarítva. Mert rengeteg ruhám van zsákokban itt is ott is és az agyára szoktam ezzel menni. Úgy szeretném haza várni, hogy minden gyönyörű és tiszta, meg úgy érzem nekem is szükségem van most arra, hogy csináljak egy óriási szelektálást meg takarítást. Ezzel biztos el fog menni jó pár napom, hetem — tette hozzá.

Bár egyelőre még korai a hazaérkezésről beszélni — hiszen még csak csomagolnak — az indulás előtt néhány órával:

— Én jobban izgulok, mint ő, már reggel hatkor listát írtam, hogy minden meglegyen.

Szerintem nagyon fog szidni, mert elképesztően nehéz lesz a bőröndje. Majd kinyitja és szinte egy egész lakás benne lesz. De inkább több legyen, mint kevesebb, hogy kényelmesen érezze magát.

— Nekem mindennél fontosabb az, hogy jól is érezze magát ebben az egészben és úgy fogja fel hogy ez egy játék is, amellett, hogy verseny. Persze egy kicsit lehet, hogy túlzásba viszem de ez azért van, mert nagyon szeretem.