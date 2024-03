Hamarosan indul a forgatás: Stohl Andrást követelik a kommentelők az Ázsia Expressz új évadába – íme a többi favorit

Hamarosan felszáll a gép: a tavalyi amerikai kitérő után újra Ázsiában mérettetik meg magukat az Ázsia Expressz következő évadjának sztárjai. Már csak az a kérdés, kik is ők… Az interneten több fórumon is vadul találgatják a kommentelők, hogy vajon az ősszel induló ötödik évadban kik veszik hátukra a világot – és a dög nehéz hátizsákot, hogy megküzdjenek egymással és az elemekkel.

Stohl András esélyes indulója az Ázsia Expressz következő évadának. (Fotó: TV2)

Stohl Andrást akarják a nézők

A kommentelők szerint az abszolút befutó a TV2 megkerülhetetlen arca, Stohl András. A színészt többnyire műsorvezetőként láthatták a nézők a csatorna számos műsorában: legutóbb a Mutasd a hangod!, a Párharc és A Nagy Ő című produkciókban. De szereplőként is kipróbálta magát néhányszor, például a Nicsak, ki vagyok? és a MasterChef VIP-ban. A nézők most újra ebben a szerepkörben látnák, többször is felmerült a neve, mikor a műsor lehetséges indulóit firtatták a kommentelők. Nem kizárt, hogy a kalandban – már amennyiben valóban részt vesz – felesége, Vica oldalán méretteti meg magát.

Tápai Szabina revansot vesz?

A tavalyi, negyedik, Amerikába kitelepült évad abszolút győztese Tóth Dávid és Kucsera Gábor kettőse lett. Nem kizárt, hogy Kucsera volt felesége, Tápai Szabina vérszemet kap. Ha így lenne, valószínű, hogy húgát, Andreát vinné magával, aki nemrég lett menyasszony, így lehet, hogy egy álomesküvő reményében küzdene a nyertesnek járó pénznyereményért.

Tápai Andrea és Tápai Szabina neve is felmerült. (Fotó: Szabolcs László/hot! magazin)

Lékai-Kiss Ramóna betartja az ígéretét?

Bár az új évad indulói kilétét még homály fedi, az biztos: Ördög Nóra műsorvezetőként lesz jelen a műsorban. De mi a helyzet a TV2 másik műsorvezető dívájával? Lékai-Kiss Ramóna maga ismerte el nemrég: férjével, Lékai Mátéval simán igent mondana a kalandra!

– Egyértelműen elindulnék, csak most attól félek, hogyha ezt kimondjuk, akkor jövőre mennünk kell… – mondta még tavaly Ramóna, akit egy TV2-es partin kérdezett Ördög Nóri arról, hogy indulna-e a műsorban.

Jákob Zoli és Mónika párosa is favorit

De a Redditen felmerült Jákob Zoli neve is. Tekintve, hogy mostanában – látszólag – indokolatlanul sokat lóg együtt Mónikával, sokan gyanítják, hogy az ő párosuk is kiutazik a stábbal Amerikába.

– Erdélyi Mónika és Jákob Zoltán... kész, végem. Na ezt a párost hogy tették össze? – fakadt ki egy kommentelő.

– Teljesen összezavar Erdélyi Mónika és Jákob Zoli párosa. Akkor ők ilyen jóban vannak, csak lemaradtam volna róla? – akadt ki egy másik.