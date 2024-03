Váratlanul szakadt félbe a turné: elhunyt a világhírű frontember

A hetvenes években ismerte meg őket a világ

Az elhunyt énekes és zenésztársai Steve Harley & Cockney Rebel néven voltak jelen a zenei életben. A glamrock-csapat 1972-ben alakult, és eltekintve attól, hogy a nyolcvanas éveket javarészt hiátusban töltötték, a mai napig aktívak voltak. Legnagyobb slágerük kétségtelenül az 1975-ös Make Me Smile (Come Up and See Me) volt, melyet azóta több mint 120 zenekar (többek közt a Duran Duran) dolgozott fel.