Most aztán örülhet Mikes Anna: soha többé nem kell látnia Tóth Gabi arcát

Krausz Gábor és Mikes Anna már egy ideje nagyon boldog párt alkotnak együtt. A kamerák előtt bontakozott ki ez a mesébe illő szerelem, most azonban védik a nyilvánosságtól érzelmeiket. Annyi azonban biztos, hogy Mikes Annának szembe kell néznie a ténnyel, hogy Gábornak van egy komoly múltja, és ehhez mindig alkalmazkodnia kell. Egykoron szerette Tóth Gabit, az énekesnő azonban komoly sebeket hagyott a lelkében. Emellett van egy közös kislányuk is, aki miatt jó viszonyt kell ápolniuk. Ráadásul Gábor korábban magára tetováltatta Tóth Gabi arcképét, amit Mikes Annának néznie kellett. Ebben jöhetett most változás.

Krausz Gábor és Mikes Anna nagyon szeretik egymást / Fotó: TV2

Krausz Gábor most büszkén mutatta be, hogy új tetoválása van a felkarján. Persze rögtön beindultak a találgatások, mert úgy tűnik, ezzel fedte le Tóth Gabit, hogy sem neki, sem Mikes Annának, se senkinek ne kelljen őt néznie a testén. Ugyanakkor sokak szerint ez nem Gabit fedi le, ő ugyanis a másik karján vigyorog a világra: