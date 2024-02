Új partnere van Tóth Gabinak: magyar sztár oldalán kezdi újra

Egy évvel ezelőtt még azt hittük, hogy Tóth Gabi és Krausz Gábor kapcsolata megingathatatlan. Ez persze nem is csoda, hiszen a posztjaikból, fotóikból úgy tűnt, mindennél jobban szeretik egymást, és 2023 elején Gabi még úgy nyilatkozott, hogy a Gáborral való kapcsolatuk szikla szilárd alapokra épült. Sajnos azonban ennek a kősziklának nem volt túl nagy a teherbírása, mert a nyáron bejelentették a fricskát, miszerint válnak. Gabi ugyanis egy táncos fiú oldalán találta meg a szerelmet. Mióta Tóth Gabi együtt van Papp Máté Bencével, folyamatosan osztja meg az olyan fotókat és videókat, amelyeken a fricskás szerelmével táncol. Azóta ugyanis nagyon táncos lábú lány lett. Most azonban úgy néz ki, partnert cserélt. Ahogyan arról a Bors is írt, Tóth Gabi fellép a Tina Turner emlékkoncerten, most pedig bejelentette a táncpartnerét: Bódi Dénessel fog táncolni, akit már jól ismerhetünk a Daninng With the Stars műsorából (ő volt ugyanis Hunyadi Donatella párja).

Tóth Gabi bemutatta az új táncpartnerét / Fotó: Instagram