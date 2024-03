Krausz Gábor és kislánya cukiságbombát dobtak le, Tóth Gabi újrakezdi

Még mindig hatalmas érdeklődés övezi Krausz Gábor és Mikes Anna szerelmét, akkikel sok időt tölt a sztárséf kislánya, Hannaróza is. De a Dancing with the Stars győztesének volt felesége, Tóth Gabi magánélete is lázban tartja az olvasókat, főleg amikor új férfi tűnik fel mellette.

Tóth Gabi újra kezdi a táncot egy sztár táncos oldalán. (Fotó: Ladóczki Balázs)

Krausz Gábor kislánya mindenkit elbűvöl

A sztárséf teljesen kivirult, amióta a válása után újra rátalált a szerelem. Krausz Gábor újabban rengeteget mosolyog, hiszen sok időt tölt szeremével, Mikes Annával és gyakran van náluk Tóth Gabival közös kislányuk, Hannaróza is. A gyönyörű gyerkőccel sokat vannak a szabadban, legutóbb Zebegényben jártak, ahol cuki képek készültek.

Újrakezdi egy magyar sztárral Tóth Gabi

Az énekesnő élete is sínre került, amióta egy párt alkot Papp Máté Bence táncossal, a Fricska együttes vezetőjével. De közben gőzerővel készül a Tina Turnen emlékkoncertre is Tóth Gabi, ahol újra táncolni is fog. A sztáranyuka a DWTS-ből ismert Bődi Dénessel ropja majd a színpadon.

Hatalmas veszteség érte Curtist és kisfiát

Köztudott, hogy nem csak játszott az Újpest színeiben korábban a rapper, de a szíve is mindig lila-fehér volt és lesz is. Curtis most először elvitte magával kisfiát az Újpest-Fradi derbire is, ahol sajnálatos módon csúnyán kikapott imádott csapata. De ez sem vette el Curtis kedvét attól, hogy Doncsival máskor is együtt szurkoljanak az Újpestnek a stadionban.

Már nem veszi el tőlünk senki, kisfiam

- utalt közös élményükre gyermekével az énekes.

Csúnyán beszóltak élő adásban Istenes Lászlónak

A Mokka stúdiójában megfagyott a levegő, amikor a vendég Kovácsovics Fruzsina élő adásban kritizálta a műsorvezetőt.

Kevés műsort nézek, az az igazság, a Mokkát soha, főleg hogyha benne vagy…

- mondta az énekesnő, majd megjegyezte, hogyha meglátja a beharangozóját, akkor biztos nem! Persze aztán kiderült, csak ugratta Istenes Lászlót, akivel jól ismerik egymást.

Istenes Lászlónak keményen beszólt Kovácsovics Fruzsi. (Fotó: Tv2)

Kirúgták Bodrogi Gyulát

A Kossuth-díjas színészóriás volt a vendége a a Három igazság EXTRA című YouTube-műsornak. Mindenki Süsüje többek közt arról mesélt az inetrjúban, hogy miért tanácsolták el annak idején a főiskoláról. Bodrogi Gyula anno 1954 és 1958 között járt a Színház- és Filmművészeti Főiskolára, egy időre azonban kirúgták az intézményből, mivel 15 fegyelmit szedett össze.