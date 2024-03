Ezt nem láttuk jönni: káprázatos, fehér menyasszonyi ruhás fotóval jelentkezett be Tóth Gabi

Egy évvel ezelőtt még Tóth Gabi és Krausz Gábor az ország ügyeletes álompárja, hiszen mindenki azt hitte, hogy házasságuk megingathatatlan. Így igazi bombaként robbant a hír, amikor bejelentették a válásukat, azóta pedig már mindkét félre ismét rátalált a szerelem.

Tóth Gabi megdöbbentette rajongóit Fotó: Ladóczki Balázs

A sors pikantériája, hogy a sztárséf és az énekesnő szívét is egy táncosnak sikerül elrabolnia, hiszen előbbire Mikes Anna, míg utóbbira Papp Máté Bence oldalán talált rá ismét a szerelem. Ahogy arról már a Bors beszámolt, Krausz Gábor és Mikes Anna kapcsolata már komoly szintet lépett, most Tóth Gabi legújabb fotójából lehet arra következtetni, hogy a Mátéval való kapcsolata is igencsak komolyra fordult.

Tóth Gabi álomszép menyasszonyi ruhában jelentkezett be

Az énekesnő ugyanis menyasszonyi ruhában jelentkezett be az Instagram-oldalán, amivel hirtelen teljesen ledöbbentette követőit. Gabi persze azért gyorsan hozzátette, hogy egy fellépés kedvéért öltötte magára a gyönyörű ruhát, illetve azt is, hogy ez a kedvence.

Szívemnek egyik legkedvesebb fellépő ruhája

– írta a gyönyörű képhez Tóth Gabi. Követői pedig nem is hagyták szó nélkül a gyönyörű látványt, rengeteg dicséretet kapott.

"Mondom én egy Istennő van benned!!!!! Csodálatos"

"Waoo káprázatos a fehér a Te színed"

"Csodaszép a ruha! És aki viseli az is!!! Szép vagy Gabi!"

– írták mások mellett a fotóhoz.