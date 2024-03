„Mint egy ikerpár” – Istenes László megmutatta ritkán látott, 18 éves fiát

Az „Istenes fiúkat”, azaz Istenes László és Istenes Bence nevét szinte senkinek sem kell bemutatni, hiszen az egész ország ismeri az apa-fiú páros munkásságát.

Istenes László megmutatta ritkán látott fiát, Benedeket Fotó: Árvai Károly

Sokan azonban nem tudják, hogy van Lászlónak van egy kisebbik fia is, akiről csak ritkán oszt meg fotót. Olyannyira, hogy Benedekről évekkel ezelőtt osztott meg utoljára képet az Instagram-oldalán, így rajongói most különösen örülnek a friss fotónak.

Istenes László le sem tagadhatná kisebbik fiát

Istenes László kisebbik fia pedig már nem is olyan kicsi, hiszen idén már 18 éves lesz, az igazi kuriózumnak számító fotón pedig jól látszik, hogy mennyire hasonlítanak egymásra. Ez pedig a tévés követőinek is szemet szúrt, akik azonnal hangot is adtak a véleményüknek.

„Rohan az idő kedves apuka”

„Tiszta apja”

„Ő Beni a legkisebb? Te vagy kicsiben”

„Mint egy ikerpár”

– írták többek között.