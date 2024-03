Teljesen kiakadt Istenes László: „Ez valóban botrány!”

„Nagy botrány: A TV2 vezetősége nem hajlandó nyilatkozni Istenes László nevű alkalmazottjáról” – ezzel a szalagcímmel terjed egy kamu cikk az interneten, aminek valljuk be, már a címe is eléggé gyanús a megfogalmazása miatt. Az iromány kitalálója egy hihetetlen sztorit is kreált, melyben azt állítja, a Mokka című műsor egyik reggeli, élő adásában komoly botrány tört ki Istenes László és a vendég, Tatár Csilla között.

Istenes László önhibáján kívül szorult magyarázkodásra. (Fotó: Nagy Lajos)

Istenes László mindenki óvatosságra int

A fantáziadús írás végül érdekes fordulatot vesz, ugyanis – mint manapság egyre többször – hamar kiderül, hogy pénzszerzés céljából próbálják az embereket félrevezetni. Az egyik érintett, Istenes László nem hagyta szó nélkül. Instagram-oldalán hívta fel mindenki figyelmét a kamu oldalra és a cikkre, amihez az ő nevét használták föl.

Ez valóban botrány, ugyanis ennek a valaminek egyetlen betűje sem igaz!

– Pénztárcátok védelme érdekében javaslom, hogy ne dőljetek be, de főleg ne kattintsatok a cikkben lévő linkre! Manapság egyre gyakoribb az ilyen jellegű csalás, ami ellen sajnos nem sok mindent lehet tenni... talán csak ennyit. Legyetek körültekintőek és óvatosak! Nem minden az, aminek látszik! Szép tavaszt Mindenkinek!” – írja posztjában a műsorvezető.

Fotó: Instagram

Több híresség nevével étek vissza

Hazánk sztárjai közül már sokaknak éltek vissza a nevével. Talán Bódi Guszti és Bódi Margó esete váltotta ki a legnagyobb felháborodást, amikor a nevüket felhasználva pénzt próbáltak kicsalni az emberekből. De nemrég Hajdú Pétert is megtalálták a csalók, nemcsak ellopták hosszú időn keresztül felépített közösségi oldalát, hanem még meg is zsarolták. A tévés fizetett, mindhiába, mert újabb követeléssel állt elő a csaló. Kálváriája pozitívan záródott, de azóta újabb és újabb áldozatokat pécéznek ki az erre szakosodott „szakemberek”. Hasonlóképpen járt Tornóczky Anita is, amikor ellopták az oldalát, egyben pedig válságdíjat követeltek tőle: fizessen, ha újra az irányítása alatt akarja tudni Instagramját.