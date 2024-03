„Ezt bent gyűjtötted?” - milliókat lóbálva hergeli az embereket Aurelio

Aurelio éppen csak három hete szabadult a börtönből, de máris egy köteg húszezrest lóbálva akasztja ki az internetezőket a TikTokon. Az egykori villalakó ezzel a húzásával a sportfogadási bizniszét próbálta hirdetni, de a jelek szerint nem talált célba a reklámja. Már csak azért sem, mert sokan nem értik, hogy mégis hogyan szedett össze ennyi pénzt, ilyen rövid idő alatt, illetve azért is kérdőre vonták, hogy biztos ez a megfelelő viselkedés-e annak fényében, hogy előbb szabadulhatott...

Aurelio milliókat keresett a szabadulása után (Fotó: Máté Krisztián)

Aurelio jó bizniszbe fogott?

Mielőtt megmutatnánk, hogy a kommentelők mit szólnak Aurelio ámokfutásához, nézzük meg, mégis hogyan szorongathatja azt a köteg bankót a valóságshow sztár.

Nem kell olyan sokat visszamenni az időben, Aurelio ugyanis még 2019-ben döntött úgy, hogy vállalkozásba kezd, és létre is hozta a saját ruhamárkáját. Nem gondolkozott sokat a brand építésén, ugyanis a márka a volt villalakó nevét, az Onoratót viseli. Annak ellenére, hogy számtalan botránya és bírósági ügye volt, a biznisz, mégis jól futott. Olyannyira, hogy a hivatalos adatokban az látható, hogy még 2022-ben is – amikor börtönbe kellett vonulnia – másfél milliós nyereséggel zárta azt az évet. Emellett a volt villalakó sportfogadással is foglalkozott, és foglalkozik jelenleg is, amiből már most zsebre tudott tenni pár százezret. A minap például egyetlen meccsel kaszált 60 ezer forintot…

Ezért lengeti tehát ilyen vidáman a bankókat…

A rajongóknál kihúzta a gyufát

Bár Aurelio érthetően boldog a nagy nyereségtől, a legtöbb internetező nem nézi jó szemmel ezt a viselkedést. Főleg azért, mert a villalakó frissen szabadult a börtönből, s ahelyett, hogy visszavonultan élné a mindennapjait, ő inkább még fel is hívja magára a figyelmet.

Ezt bent gyűjtötted?

– tette fel a kérdést valaki a kommentelők között, de a történet akkora felháborodást keltett, hogy még a Redditre is felkerült a videó. Ott már nem is fogták vissza magukat a véleményezők.

– Pedig a Hajdúnál azt mondta, mennyire szégyelli magát, ahogy korábban viselkedett, mert egy kis hülye gyerek volt... Na, látni mennyire. De meg is mondta, hogy szeretne a médiában maradni – fogalmazott egy másik hozzászóló.

– Nem tudom, hogy ha börtönből szabadultam volna, és még egyébként tartana a büntetésem, ilyen vidáman lengetnék-e 2-3 milliót egy videóban. Főleg, hogy még jobban figyelnének, mint eddig. Mondjuk többek között a NAV is… – írták, de úgy tűnik, hogy nem csak a "névtelen" netezők vannak ilyen véleménnyel Aurelióról, hanem a helyiek is, Baján...

Nem értem, hogy lehet követendő példa ez a fiú... Hallottam róla, hogy kijött, de szerintem a vér nem válik vízzé. Nekem négy unokám van, és nagyon szomorú lennék, ha számukra ő lenne a példakép...

− fogalmazott a bajai főutcán lévő kisbolt eladója, aki bár nem tudja elképzelni azt, hogy Aurelio megváltozzon, de talán a jövőben erre rácáfolhat az egykori valóságshow sztár.