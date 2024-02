Kiderítettük: Aureliónak igencsak megéri újraindítani a vállalkozását

Lassan egy hét eltelt, hogy Aurelio maga mögött hagyhatta a börtönt, és reintegrációs őrizetben folytathatja tovább büntetését. Azonban az egykori valóságshowsztár nem tétlenkedik. Nemrég bejelentette, hogy hamarosan a sportfogadási oldalai és webáruháza is újraindulnak. De vajon mi lehet most az utóbbival, hiszen két év kimaradt, és ez az időszak nem biztos, hogy nyereséges volt számára!

Aurelio újra szeretné indítani vállalkozását Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin

A börtön ellenére is nyereséges volt Aurelio cége

Aurelio még 2019-ben döntött úgy, hogy saját vállalkozásba kezd, és saját tervezésű ruhadarabjait webshopjában értékesítette. Korábban elmondta a közösségi oldalán a követőinek, hogy csakis különleges embereknek szánja termékeit.

Ezekből a cuccokból csak az tud majd rendelni, aki elmondja nekem, hogy ő miért különleges, ő miért az az ember, aki el tudja mondani, hogy ahol engem nem becsülnek, oda nem megyek

– mondta a termékeivel kapcsolatban Aurelio.

A valóságshowsztár mindent megtett, hogy márkájának, ami Aurelio nevét, az Onoratot viseli, biztonságban tudja, és levédethesse. Tervei úgy tűnik, hogy valósággá is váltak, ugyanis annak ellenére, hogy számtalan botránya és a bírósági ügye volt, a vállalkozása jól futott. Olyannyira, hogy a hivatalos adatokban az látható, hogy még 2022-ben is – amikor börtönbe kellett vonulnia – másfél milliós nyereséggel zárta azt az évet.

Aurelio vállalkozása még a 2022-es évben is nyereséget termelt, annak ellenére, hogy börtönbe vonult Fotó: Máté Krisztián

Már reklámozza is az oldalán ruháit

Korábban az is kiderült, hogy börtönbe vonulása idején is működött még a saját közösségi oldala, amit a Ripost információi szerint sokáig kedvese kezelt, ahol rendszeresen jelentek meg reklámok is. Így Aurelio azok közé tartozik, akinek annak ellenére is hasított a vállalkozása, hogy ő maga kényszerszabadságát töltötte.

Annak idején még párja segítette, hogy jól menjen a bolt, és Aurelio Instagramján többször is megosztotta sztoriban, hogy hatalmas leértékeléseket tartanak a cuccokra.

Mivel korábban is bevált ez a marketingstratégiája Aureliónak, a napokban, közel egy héttel a szabadulása után ismét elárasztották a ruhaneműk a híresség közösségi oldalát.