Három aranynyaklánc, fülbevaló és napszemüveg: így néz ki most a börtönből szabadult Aurelio

Aurelio nagy meglepetést okozott mindenkinek a minap, hiszen elhagyta a börtönt, ahol elég hosszú időt töltött, mióta kiszabták rá a 3 év 5 hónapost letöltendő büntetést. A kiszabott időt nem töltötte le teljesen még, azonban jó magaviselet miatt reintegrációs őrizetbe helyezték, ami annyit tesz, hogy otthonról, a családja társaságában tudja kivárni a büntetése végét. Ez hatalmas felszabadulás lehet a sztár számára, amit az aligha pár órája feltöltött videója is bizonyít.

Aurelio a mának él, persze a szabályok keretei közt - Fotó: Máté Krisztián

Carpe diem

A korábbi valóságshowgyőztes nem szólt barátainak sem a szabadulásáról, minden bizonnyal azért, mert a legjobb magaviselettel szeretné letölteni a hátralevő idejét az őrizetből, azonban ez nem tántorítja el őt attól, hogy nagyon is felszabadultan és jól érezze magát. Miután hazaért otthonába, rögtön kirakott egy képet kislányával, most meg élvezi az önfeledt zenehallgatást a teraszról, szabad levegőn. T. Danny dalát hallgatja, melynek szövegét ő is eltátogja a felvételen:

Addig Carpe Diem

– emeli ki Aurelio a zene szövegét, ami annyit tesz, hogy addig is a mának él.

Aurelio látszólag nagyszerűen érzi magát a szabadulás után - Fotó: Aurelio Instagram

Aurelio jól érzi magát

Aurelio már újra magára öltötte az ikonikus ékszereit, persze az arany napszemüveg sem maradhat ebből ki. A videót látva nagyon élvezi a relatív szabad életet, de minden bizonnyal jó hangulatához leginkább a kislánya közelsége járul hozzá. Korábban több interjú során is hangoztatta, hogy számára a gyermeke hiánya a legnehezebb a rácsok mögött.

Aurelio pénteken ünnepelhette 33. születésnapját, így szomorkodásra már tényleg nem lehet oka. Most már nincs több dolga a celebnek, minthogy betartania a bíró által kiszabott szabályokat és a maradék idő letöltése után újra teljesen visszarázódhat az életébe, amit több felelősséggel fog ezek után élni valószínűleg.