Kulcsár Edina elszólhatta magát: ez lehet a születendő babája neve

Boldogabb már nem is lehetne Kulcsár Edina, aki férjével második közös gyermeküket várják. A szépségkirálynő terhességével kapcsolatban a rajongók mindenre nagyon kíváncsiak és egy kérdezz-felelek Insta sztoriban a sztáranyuka sok kérdést meg is válaszolt. Az augusztusra várt kisfiú nevét azonban egyelőre titkolják, de ahogy fogalmazott: náluk bármi megtörténhet. Mindenesetre Edina körmöse megosztotta milyen lett vendége új körme és a géllakkon egy MD monogram van…

Sokáig takargatta pocakját Kulcsár Edina. (Fotó: Bánkúti Sándor)

Kulcsár Edináék különleges nevet választanak

A négy hónapos terhes sztáranyuka többek közt azt is elárulta követőinek, hogy tervezett volt a baba, direkt kis korkülönbséget szerettek volna G.w.M-mel. Ahogy azt sem titkolta el, hogy a pocakjában növekvő magzat nemét az úgynevezett PRENA teszten tudták meg, de mostanra már az ultrahangon is látszik. Kulcsár Edinát kérdezték még arról, hogy lesz-e olyan, amikor kettejük mind a hat csemetéje egyszerre lesz-e ott az otthonukban, amire az influenszer elárulta: természetesen, hiszen már most is van olyan, amikor mindannyian ott vannak, igaz a kisfiú még csak a hasában.

A legtöbb kérdés azonban arra irányult, mi lesz a kisfiú neve.

Jelenleg az az álláspontunk, hogy majd csak akkor áruljuk el, amikor már megszületett a baby, de nálunk sose lehet tudni. Igen! Nagyon különleges neve lesz

Az biztos, a találgatások elindultak. A Reddit közösségében a legtöbben az Armando névre tippelnek, mégpedig azért, mert a kislányuk Amara és valóban nem egy szokványos név.

Árulkodó monogram?

Edina körmöse büszkén mutatta meg Instagram oldalán, milyen csodát készített vendégének. Az egyik körmén szerepel két betű, az M és a D. Vajon mit üzen ezzel a kismama? Félrevezetés, vagy az M a férjére Márkra utal, a D pedig a születendő gyermek nevének kezdőbetűje? Vagy igaza van a Redditeseknek és az Armando miatt került körmébe az MD?