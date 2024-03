Megszólalt a várandós Kulcsár Edina: tervezett volt az újbóli gyermekáldás?

A napokban érkezett az örömhír, hogy ismét babát vár Kulcsár Edina: az egykori szépségkirálynő és férje, Varga Márk, G.w.M közös kislánya, Amara tavaly jött a világra, de a házaspár mindkét tagjának van két-két gyermeke az előző kapcsolataikból. Edina már a harmadik hónapban jár, és a hírek szerint ezúttal egy kisfiút hord a szíve alatt.

Második közös gyermekét várja Kulcsár Edina és G.w.M / Fotó: Hot Archív

A rajongók a gólyahírt követően jókívánságaikat továbbították Kulcsár Edináék felé, ám eközben több kérdés is felmerült bennük: ezekre a sztáranyuka a 24 óráig elérhető Instagram-történetében válaszolt. Az egyik, amire sokan kíváncsiak voltak, az az, vajon tervezett volt-e a negyedik gyermek.

A baba maximálisan tervezett volt, és hatalmas a boldogságunk, hogy ilyen gyorsan valóra válhat az álmunk

- árulta el Edina. Arra a kérdésre, nem érzi-e korainak az újbóli terhességet, hiszen a legkisebb lánya is még olyan kicsi, határozott nemmel felelt.

- Pont az volt a cél, hogy pici legyen a korkülönbség. Az első két gyermekem között is pici a korkülönbség (19 hónap), és mára nagyon örülök, hogy így történt. Most egy picit még kisebb lesz ez a korkülönbség (15 hónap), de ezt az Isten is így akarta - írta válaszában az influenszer.

Mondtad anno, hogy nem vállalnál erre a világra gyermeket már, mi változott?

- vetette fel egy másik követő.

- Ezt egy olyan állapotomban mondtam, amikor szörnyen voltam lelkileg, de egyébként már akkor is megvolt az első 2 gyermekem. Akkoriban nem tudtam, hogy mihez kezdjek magammal, elég mélyen beleástam magam a környezetvédelembe, és annak minden szegmenséig eljutottam. Hatalmas nyomást okoztam magamnak, amitől még inkább befordultam és rettegtem, hogy mi lesz a gyerekeim jövőjével. De aztán változtattam az életemen és a nézeteimen és megfogadtam, hogy nem engedem meg magamnak, hogy a félelmeim irányítsanak és külső behatások befolyásolják a lelki állapotomat. Mára egy boldog nő vagyok, aki a családjának él és azt éreztük, hogy akkor lesz teljes az életünk, ha lesz még egy közös babánk a férjemmel. Ennyi! - magyarázta el az álláspontját Kulcsár Edina.