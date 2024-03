Különleges név! Kulcsár Edina születendő babája koráról, nevéről és neméről vallott

Ugye emlékszünk még arra a napra, amikor Kulcsár Edina bejelentette, hogy ő ugyan nem érti, hogyan, de becsusszant egy szerelemgyerek. Bár akkori állítása szerint a kis Amara nem volt tervezett baba, azért nagyon örültek neki, most pedig ő hozza az igazi fényt az életükbe. 2023-ban minden magyar azt számolgatta, hogy mikor jön már a kislány, és úgy tűnik, a 2024-es és is Kulcsár Edina gyermekének várásáról fog szólni. Most azonban fontos információkat árult el.

Kulcsár Edina és G.w.M nem is lehetne boldogabb / Fotó: Hot Archív

Kulcsár Edina most engedte, hogy a rajongók kérdezzenek tőle. Az egyikük megjegyezte, hogy még nem is kellene tudnia, hogy mi a baba neme, mire a következő választ adta Edina:

Ez az infó nekem új, hogy 8-9 hetes vagyok. Nekem kicsit többet mondtak az orvosok. Egyébként teszt alapján tudjuk, hogy fiú, de már az ultrahangon is nagyon szépen látszódott

- mondta, majd pár poszttal később azt is elárulta, hogy négy hónapos terhes jelenleg.

Elmondta, hogy már nem albérletben, hanem saját házban élnek, így nem lesz nehéz, hogy olykor egyszerre 6 gyermek lesz náluk. A legtöbben azt szeretnék tudni, hogy mi lesz a baba neve, mire Edina ennyit válaszolt:

Jelenleg az az álláspontunk, hogy majd csak akkor áruljuk el, amikor már megszületett a baby, de nálunk soha nem lehet tudni. Igen, nagyon különleges neve lesz!

Érdekességként azt is elárulta, hogy nehéz volt elrejtenie a pocakját, ám az anyukája segített neki. Cserébe azonban sokat bántották azzal, hogy milyen kövér.