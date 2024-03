Meseszép kismama Kulcsár Edina – fotók

Kulcsár Edina megint lázba hozta az egész országot, ugyanis sajtóértesülések szerint a negyedik gyermekét várja az egykori szépségkirálynő a férjétől, G.w.M-től. A rapper időközben megerősítette, hogy kisfiút várnak. De most utazzunk vissza kicsit az időben, lássuk hogy jelentette be Edina korábbi gyermekeinek örömhírét:

Kulcsár Edina és G.w.M második gyermeke úton van! (Fotó: Bánkúti Sándor)

Kulcsár Edina első gyermeke

A kis Medox érkezésének örömhíre nagy meglepetést okozott mindenkinek. Edina 2018 elején akkori szerelmével, Csutival az oldalán jelentette be első gyermekének érkezését, amit a gyönyörű anyuka ekkor még elhinni sem tudott.

– Ez egy óriási csoda igazából. Nekem még egy ilyen felfoghatatlan érzés számomra ez. Valószínűleg akkor fog igazán tudatosulni ez bennem, amikor először megérzem, hogy megmozdul. Meg is lepődtünk, mert pont novemberben diagnosztizáltak nálam egy betegséget, ami csak tíz százaléknyi esélyt enged arra, hogy gyermekem legyen – mondta Edina 2018-ban a reggeli Mokkában, amikor a kis Medox-szal volt éppen várandós. Nem sokkal később, pontosabban másfél évre rá újabb örömhírt, a kis Nina érkezését jelentették be.

Nináig terveztek

Edina és Csuti két gyermeket tervezett mindig is. Persze nem tagadták, volt opció arra, hogy egy harmadik közös gyermekük is legyen, azonban ez végül soha nem jöhetett össze, mert a pár ezek után külön folytatta az útját. Terveik szerint két gyermeket akartak:

– Ezt szerintem itt befejeztük, de meglátjuk. Szoktam mondani, soha ne mondd, hogy soha. Egyelőre kettőt terveztünk, ez fix volt nálunk. Nyitva hagyjuk a lehetőségeket, ez ugye attól is függ, hogy milyen nemű lesz, amit már tudunk, de most egyelőre azt mondjuk, hogy köszönjük szépen, így sem lesz köztük két év – szögezte le 2019 év végén a reggeli Mokkában a csodás anyuka, akinek az élete ezek után hatalmas fordulatot vett, ugyanis kis híján három év elteltével a harmadik gyermekének fogantatási hírével már egy másik férfi oldalán jelentette be a nagy hírt.

Amara egy csodababa

Edina és férje, G.w.M, azaz Varga Márk 2022 év végén elmondták, első közös gyermekük egy igazi csoda, állításuk szerint világra akar jönni, ugyanis még Edina fogamzásgátló gyógyszere sem akadályozta meg megfogantatást. Ugyan itt már Edina a harmadik gyermekét várta, mégis csodálatosan fest, mintha csak az első baba érkezne:

– Nagyszerűen vagyok, nagyon jól érzem magam. Az van, hogy én nem gondoltam volna, hogy összejöhet, mert gyógyszert szedtem. A barátnőm ültette el a fejembe a gondolatot, mert nem hittem volna, hogy terhes leszek, aztán engem is nagy meglepetésként ért a teszt eredménye. Egyszerűen nem fogtam fel, hogy ezt hogyan. Nyilván ez egy hatalmas dolog, ez egy áldás számunkra, főleg úgy, hogy még így is mennyire jönni akar – osztotta meg Edina élőadásban a nagy hírt, majd nem sokkal később már a karjaiban tarthatta a kis Amarát.

A várandósan is gyönyörű Kulcsár Edina terhesfotóit az alábbi képre kattintva tudod megnézni!