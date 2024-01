"Ennek még nem most lenne az ideje" – édesanyja is megkönnyezte, milyen gyönyörű volt Kóbor Léna a szalagavatón

Kóbor János lánya, a gyönyörű Léna az elmúlt egy évben kezdte el igazán bontogatni szárnyait, sőt tehetségével elkápráztat mindenkit az Omega Musical főszerepében, a Gyöngyhajú lány balladájában. A fiatal lány azonban most nem a musical színpadán, hanem egy szalagavatón volt látható meseszép ruhában. Sőt, Léna kétszer is táncolt, azonban van a történetben egy kis csavar is.

Kóbor Léna kétszer is keringőzött (Fotó: Kóbor Zsóka)

– Hát igen, képzeld, két fiú is felkért engem táncolni. Mindkét fiú szeptember elsején már eldöntötte, hogy akkor "én Lénával akarok táncolni". Én nem voltam abban biztos, hogy elfogadjam mindkettő felkérést, hiszen az rengeteg feladat, de pont a tesióráimon voltak a próbák, tehát mintha az égiek is úgy akarták volna, hogy táncoljak. Az is kérdéses volt, hogy hogyan tudnék táncolni mindkettejükkel, de két külön felvonás volt, így végül kétszer is táncoltam a szalagavatón, ami fantasztikusan sikerült – kezdte Kóbor János szeretett lánya, aki elmondta, azért is vicces a történet, mert ő még csak kilencedikes, tehát három év múlva lesz a saját szalagavatója.

Amire az én szalagavatóm jön, addigra már profi leszek

– jegyezte meg viccesen Léna.

Kóbor Léna csak úgy tündökölt a nagy napon (Fotó: Kóbor Léna)

Kóbor Léna: "Anya már most nagyon elérzékenyült"

A fiatal tehetség mindig büszkévé teszi édesanyját, azonban ez egy olyan pillanat lehetett Zsóka számára, ahol már megláthatta lányát egy kicsit felnőni. Nem kérdés, hogy elérzékenyült.

– Most volt életemben először rajtam ilyen nagy, hercegnős ruha. Olyan érzésem volt, mintha egy ilyen régebbi filmből léptem volna ki. A hajat és a sminket otthon anyával és a barátnőimmel csináltuk, szóval nagyon jól telt a készülődés is. Ennek még nem most lenne az ideje, de anya már most nagyon elérzékenyült. Ilyen nagy alkalmakkor mindig könnyezni szokott, most is láttam, hogy meghatódott. Sokszor kipillantottam rá – jegyezte meg a Léna, aki azért örül, hogy még nem most ballag.

Van még ideje

Végtére is ez nem Léna szalagavatója volt, de az övé is közeleg. Van még három éve, addig nem titkolja szorgosan dolgozik jövője felépítésén.

– Már tudom, hogy milyen irányba szeretnék továbbhaladni, de örülök neki, hogy van még több évem eldönteni és megtervezni, hogy mit, hogyan. Azért már várom a saját szalagavatómat, utána a zenei iránnyal szeretnék foglalkozni – árulta el Léna, akit édesapja sajnos életében már nem láthatott így, de biztosan büszkén kíséri lánya útját odafentről.