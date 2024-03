Fontos bejelentést tett Ördög Nóra a kislányáról - egy ország imádkozik most érte

Ördög Nóra már hosszú évek óta a tévé képernyőjének gyakori szereplője. A legkiválóbb műsorokban mindig szerepet kap, és sokszor nyerte már meg a Magyarország legjobb műsorvezetőjnek szánt fődíjat. Még nagyon fiatal volt, amikor először felbukkant a tévében, kedves arcával és lenyűgöző stílusával azonban az egész ország szívébe belopta magát, és ma már nincs hazánkban olyan honfitársunk, aki ne ismerné a nevét. Nem csoda azonban, hogy Ördög Nóra ilyen szép karriert futott be: csak úgy süt róla, hogy rajongva szereti a munkáját. A csinos híresség azonban számos egyéb dolgot is szeret, ezek közül azonban kiemelendő a családja és az utazás. Nóri azon szerencsések közé tartozik, aki összhangba tudja hozni a szenvedélyeit: gyakran utazás közben dolgozik, és ezekre magával viszi a családját is.

Ördög Nóra kislánya nagyon tehetséges

Ahová csak lehet, Ördög Nóra viszi magával gyermekeit. A szépséges kis Mici és Vencel azóta ismertek, mióta megszülettek, és bizony mindketten komfortosan mozognak a kamerák előtt. Mici kifejezetten szereti, ha veszi a kamera, és édesapja és édesanyja sokszor oszt meg róla videót, miközben produkálja magát a kislány. Most azonban fontos bejelentést tett Ördög Nóra. Micikéről tudni érdemes, hogy légtornász, most pedig nagy megmérettetés előtt áll. Országos versenyek mutatja meg hamarosan, hogy mit tud, Nóri és az edző pedig most arra kérik az országot, hogy szorítsanak nagyon a kis Micikének.